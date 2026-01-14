Эффект "шести процентов": Всемирный банк предрек Казахстану торможение после сырьевого рывка

Казахстан продемонстрировал аномальный для региона рост экономики в 6,5% по итогам 2025 года, однако уже к 2027 году темпы упадут ниже 4% из-за исчерпания структурного потенциала и стабилизации нефтедобычи, сообщает Zakon.kz.

Глобальный контекст

Январский выпуск 155-страничного доклада Global Economic Prospects Всемирного банка фиксирует: мировая экономика окончательно завершила фазу постпандемийного восстановления и входит в период медленного роста с высокой ценой за любые ошибки.

Мир пережил череду шоков устойчивее, чем предсказывали пессимисты, и официально завершил фазу восстановления после рецессии 2020 года. Однако следующий этап будет принципиально иным: медленным и агрессивным. Источники, которые вытягивали рынок – адаптация бизнеса к торговым барьерам, аппетит к риску и вливания в ИИ – начинают выдыхаться, отмечает в своем анализе экономист Руслан Султанов.

Прогноз по мировой экономике таков:

2025 год – 2,7%;

2026 год – 2,6%;

2027 год – 2,7%.

Прогноз ВВП стран Восточной Европы и Центральной Азии. Фото: Zakon.kz

Динамика ключевых игроков

Экономика США остается ключевым якорем глобального роста. Инвестиции и технологический сектор удерживают темпы выше ожиданий, но к концу периода рост становится более ровным и менее импульсным.

Прогноз по США:

2025 год – 2,1%;

2026 год – 2,2%;

2027 год – 1,9%.

Китай замедляется структурно, но сохраняет высокие темпы по мировым меркам. Фискальная поддержка и экспортная переориентация смягчают спад, однако долгосрочный потенциал продолжает снижаться.

Прогноз по Китаю:

2025 год – 4,9%;

2026 год – 4,4%;

2027 год – 4,2%.

Европа выходит из слабого цикла, но рост остается хрупким. Экономика чувствительна к торговым ограничениям, энергетическим факторам и инвестиционной активности.

Прогноз по Еврозоне:

2025 год – 1,4%;

2026 год – 0,9%;

2027 год – 1,2%.

Турция выглядит одной из немногих экономик с ускоряющейся динамикой. Поддержку дают внутренний спрос и экспорт, однако инфляционные и финансовые риски никуда не исчезли.

Прогноз по Турции:

2025 год – 3,5%;

2026 год – 3,7%;

2027 год – 4,4%.

Экономика России демонстрирует адаптацию, но рост остается ограниченным. Потенциал расширения сдержан структурными факторами и инвестиционными ограничениями.

Прогноз по России:

2025 год – 0,9%;

2026 год – 0,8%;

2027 год – 1,0%.

Казахстан: окно возможностей закрывается

Казахстан выделяется высоким ростом в 2025 году. Это отражает эффект восстановления и инвестиционной активности. Однако прогноз уже предполагает постепенное замедление. К 2027 году темпы могут снизиться до 4% и ниже, что указывает на ограниченность структурного потенциала без дополнительных реформ.

Прогноз по Казахстану:

2025 год – 6,5%;

2026 год – 4,5%;

2027 год – 3,9%.

Цена ошибки становится выше

Экономист Руслан Султанов считает, что для Казахстана рост ВВП на 6,5% в 2025 году – это окно возможностей. И если этот рост не будет превращен в производительность, человеческий капитал и эффективность институтов, уже к концу десятилетия экономика вернется к своему структурному пределу.

"В новом глобальном цикле выигрывают не те, кто показывает высокий темп в один год, а те, кто способен удерживать качество роста на дистанции". Руслан Султанов

Всемирный банк в целом связывает торможение в нашем регионе с сырьевым фактором.

"Как приграничные рынки Казахстан и Узбекистан сохраняли устойчивый рост ВВП на душу населения в 2000-2025 годах. Однако в Казахстане рост замедлится в 2026 году из-за стабилизации добычи нефти и снижения цен на нефть, что уменьшит экспортную выручку и бюджетные доходы". Global Economic Prospects

В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане рост в 2026 году также ожидается ниже, но высокие цены на золото помогут поддержать активность.

Тем временем Казахстан уже активно проводит диверсификацию экономики. Индекс промышленного производства по итогам 2025 года составил 7,4%, сообщили в Министерстве нацэкономики Казахстана. При этом обрабатывающая промышленность увеличилась на 6,4%, что указывает на сохранение положительной динамики вне сырьевого сектора.