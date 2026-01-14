#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Финансы

Эффект "шести процентов": Всемирный банк предрек Казахстану торможение после сырьевого рывка

Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК, Казахстан на карте мира, Казахстан на глобусе, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 15:14 Фото: pexels
Казахстан продемонстрировал аномальный для региона рост экономики в 6,5% по итогам 2025 года, однако уже к 2027 году темпы упадут ниже 4% из-за исчерпания структурного потенциала и стабилизации нефтедобычи, сообщает Zakon.kz.

Глобальный контекст

Январский выпуск 155-страничного доклада Global Economic Prospects Всемирного банка фиксирует: мировая экономика окончательно завершила фазу постпандемийного восстановления и входит в период медленного роста с высокой ценой за любые ошибки.

Мир пережил череду шоков устойчивее, чем предсказывали пессимисты, и официально завершил фазу восстановления после рецессии 2020 года. Однако следующий этап будет принципиально иным: медленным и агрессивным. Источники, которые вытягивали рынок – адаптация бизнеса к торговым барьерам, аппетит к риску и вливания в ИИ – начинают выдыхаться, отмечает в своем анализе экономист Руслан Султанов.

Прогноз по мировой экономике таков:

  • 2025 год – 2,7%;
  • 2026 год – 2,6%;
  • 2027 год – 2,7%.

Прогноз ВВП стран Восточной Европы и Центральной Азии. Фото: Zakon.kz

Динамика ключевых игроков

Экономика США остается ключевым якорем глобального роста. Инвестиции и технологический сектор удерживают темпы выше ожиданий, но к концу периода рост становится более ровным и менее импульсным.

Прогноз по США:

  • 2025 год – 2,1%;
  • 2026 год – 2,2%;
  • 2027 год – 1,9%.

Китай замедляется структурно, но сохраняет высокие темпы по мировым меркам. Фискальная поддержка и экспортная переориентация смягчают спад, однако долгосрочный потенциал продолжает снижаться.

Прогноз по Китаю:

  • 2025 год – 4,9%;
  • 2026 год – 4,4%;
  • 2027 год – 4,2%.

Европа выходит из слабого цикла, но рост остается хрупким. Экономика чувствительна к торговым ограничениям, энергетическим факторам и инвестиционной активности.

Прогноз по Еврозоне:

  • 2025 год – 1,4%;
  • 2026 год – 0,9%;
  • 2027 год – 1,2%.

Турция выглядит одной из немногих экономик с ускоряющейся динамикой. Поддержку дают внутренний спрос и экспорт, однако инфляционные и финансовые риски никуда не исчезли.

Прогноз по Турции:

  • 2025 год – 3,5%;
  • 2026 год – 3,7%;
  • 2027 год – 4,4%.

Экономика России демонстрирует адаптацию, но рост остается ограниченным. Потенциал расширения сдержан структурными факторами и инвестиционными ограничениями.

Прогноз по России:

  • 2025 год – 0,9%;
  • 2026 год – 0,8%;
  • 2027 год – 1,0%.

Казахстан: окно возможностей закрывается

Казахстан выделяется высоким ростом в 2025 году. Это отражает эффект восстановления и инвестиционной активности. Однако прогноз уже предполагает постепенное замедление. К 2027 году темпы могут снизиться до 4% и ниже, что указывает на ограниченность структурного потенциала без дополнительных реформ.

Прогноз по Казахстану:

  • 2025 год – 6,5%;
  • 2026 год – 4,5%;
  • 2027 год – 3,9%.

Цена ошибки становится выше

Экономист Руслан Султанов считает, что для Казахстана рост ВВП на 6,5% в 2025 году – это окно возможностей. И если этот рост не будет превращен в производительность, человеческий капитал и эффективность институтов, уже к концу десятилетия экономика вернется к своему структурному пределу.

"В новом глобальном цикле выигрывают не те, кто показывает высокий темп в один год, а те, кто способен удерживать качество роста на дистанции".Руслан Султанов

Всемирный банк в целом связывает торможение в нашем регионе с сырьевым фактором.

"Как приграничные рынки Казахстан и Узбекистан сохраняли устойчивый рост ВВП на душу населения в 2000-2025 годах. Однако в Казахстане рост замедлится в 2026 году из-за стабилизации добычи нефти и снижения цен на нефть, что уменьшит экспортную выручку и бюджетные доходы".Global Economic Prospects

В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане рост в 2026 году также ожидается ниже, но высокие цены на золото помогут поддержать активность.

Тем временем Казахстан уже активно проводит диверсификацию экономики. Индекс промышленного производства по итогам 2025 года составил 7,4%, сообщили в Министерстве нацэкономики Казахстана. При этом обрабатывающая промышленность увеличилась на 6,4%, что указывает на сохранение положительной динамики вне сырьевого сектора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Зарплаты растут, но инфляция съедает эффект: что происходит с доходами казахстанцев
16:05, 29 декабря 2025
Зарплаты растут, но инфляция съедает эффект: что происходит с доходами казахстанцев
Всемирный банк: Инфляция в Казахстане может снизиться до 6% в 2026 году
17:57, 05 февраля 2025
Всемирный банк: Инфляция в Казахстане может снизиться до 6% в 2026 году
Жамбылская область возглавила рейтинг по объему инвестиций в Казахстане
19:07, 20 мая 2025
Жамбылская область возглавила рейтинг по объему инвестиций в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: