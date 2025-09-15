Доллар слегка подрос на торгах 15 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,18 тенге, поднявшись еще на 0,34 тенге.
Курс рубля подрос до 6,45 тенге (+0,08).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах не изменился и составил 75,97 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,7-542,1 тенге, евро – по 634,5-638,5 тенге, рубли – по 6,39-6,51.
Мировые цены на нефть растут на торгах 15 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах ICE Futures в Лондоне увеличилась на 36 центов, достигнув 67,35 доллара за баррель. В минувшую пятницу цена контракта поднялась на 62 цента, составив 66,99 доллара за баррель.
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи показали рост на 36 центов, достигнув отметки в 63,05 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 540,84 тенге, евро – 634,46 тенге, рубля – 6,43 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 сентября, можно здесь.