Финансы

Доллар слегка подрос на торгах 15 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,18 тенге, поднявшись еще на 0,34 тенге.

Курс рубля подрос до 6,45 тенге (+0,08).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах не изменился и составил 75,97 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,7-542,1 тенге, евро – по 634,5-638,5 тенге, рубли – по 6,39-6,51.

Мировые цены на нефть растут на торгах 15 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах ICE Futures в Лондоне увеличилась на 36 центов, достигнув 67,35 доллара за баррель. В минувшую пятницу цена контракта поднялась на 62 цента, составив 66,99 доллара за баррель.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи показали рост на 36 центов, достигнув отметки в 63,05 доллара за баррель. 

Утром Национальный банк установил курс доллара в 540,84 тенге, евро – 634,46 тенге, рубля – 6,43 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 сентября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
