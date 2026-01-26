#Казахстан в сравнении
Общество

100 мобильных переводов: как Минфин будет проверять казахстанцев

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 17:24 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов 26 января 2026 года во время демонстрации цифровых проектов разъяснил механизм проверки мобильных переводов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты сообщили ему о жалобах людей, которые считают, что 100 мобильных переводов в месяц – это слишком маленький лимит. Вице-министр с этим не согласился.

"Если человек на протяжении трех месяцев от разных 100 лиц получает переводы, это подозрительно. Он же не может на той или день рождения собирать каждый месяц от разных людей? Ладно, если он собрал от своих коллег – тогда мы все это видим. Собрал на какие-то нужды – мы это видим. Но если он продает товар и от разных лиц получает разные суммы, мы это тоже видим", – сказал Биржанов.

При этом, заверил он, наказание сразу не последует.

"При обнаружении таких фактов мы не будем осуществлять какие-то штрафные санкции, мы пошлем ему уведомление. Мы попросим объяснить, почему на ваши личные счета постоянно поступают деньги от разных лиц. И он сможет это объяснить", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали о том, когда налоговики получат от банков первые данные по мобильным переводам казахстанцев.

Азамат Сыздыкбаев
