Финансы

Каким будет курс доллара в 2026 году – обновленный прогноз Нацбанка

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 13:52 Фото: unsplash
Нацбанк РК опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, проведенного среди инвестиционных компаний, банков и рейтинговых агентств. Главный сигнал опроса – ожидания по курсу доллара пересмотрены в сторону более крепкого тенге, сообщает Zakon.kz.

Если ранее аналитики прогнозировали, что в среднем за 2026 год курс USD/KZT составит 537 тенге за доллар, то теперь медианный прогноз снижен до 535 тенге. То есть эксперты ожидают более сильный курс нацвалюты, чем предполагали прежде. Аналогичная корректировка произошла и по следующим годам: на 2027 год прогноз улучшен с 559,5 до 555,1 тенге за доллар, на 2028 год – с 580 до 578 тенге.

Корректировка выглядит особенно показательной на фоне пересмотра нефтяных ожиданий. Прогноз по цене нефти Brent на всем горизонте снижен. В 2026 году аналитики ждут среднюю цену 62 доллара за баррель против прежних 62,5 доллара. В 2027 году – 63,7 доллара вместо 64,1, в 2028 году – 65,3 доллара вместо 67,5. То есть сырьевой фон оценивается несколько слабее, однако курс тенге при этом ожидается более устойчивым.

Одновременно улучшились оценки по экономическому росту. Прогноз по ВВП на 2026 год повышен с 4,8% до 5%. На 2027 год – с 4,4% до 4,5%, на 2028 год – с 4,2% до 4,3%. Таким образом, эксперты видят более устойчивую динамику экономики, чем в предыдущем раунде опроса.

Ожидания по инфляции на 2026 год также оптимистичны: медиана снизилась с 10,8% до 10%. На 2027 и 2028 годы прогнозы составляют 8% и 7%, соответственно. Это указывает на постепенное замедление роста цен в среднесрочной перспективе.

По базовой ставке существенных изменений не произошло. На конец 2026 года аналитики по-прежнему ожидают уровень 15,9% против прежних 16%. На конец 2027 года прогноз снижен с 12,5% до 12%, а на 2028 год повышен с 10% до 11%. При этом нейтральная базовая ставка, то есть уровень, при котором денежно-кредитная политика не оказывает ни стимулирующего, ни сдерживающего влияния на экономику, оценена в 10% против прежних 9%.

Прогнозы по внешней торговле выглядят более сдержанными. Объем экспорта товаров и услуг в 2026 году ожидается на уровне 83,7 млрд долларов против 88 млрд в предыдущем прогнозе. Импорт оценивается в 73,1 млрд долларов против 77 млрд ранее. На 2027-2028 годы оценки также немного снижены.

Фото: Zakon.kz

В целом картина опроса неоднородна: нефтяные и торговые показатели пересмотрены вниз, однако ожидания по экономическому росту и курсу тенге улучшены. Ключевой вывод – аналитики теперь закладывают более крепкий тенге в 2026-2028 годах, чем прогнозировали ранее.

Отметим, что по прогнозам международных рейтинговых агентств, в 2026 году рынки развивающихся стран, включая Казахстан, должны показать рекордный взлет.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
