По темпу роста ВВП Казахстан входит в число лидеров Восточной Европы и Центральной Азии – Всемирный банк

Эксперты Всемирного банка резко улучшили свои ожидания по Казахстану, признав устойчивость национального рынка к внешним шокам, сообщает Zakon.kz.
Эксперты Всемирного банка резко улучшили свои ожидания по Казахстану, признав устойчивость национального рынка к внешним шокам, сообщает Zakon.kz.

Новые реалии

Обновленный прогноз Всемирного банка "Global Economic Prospects: Europe and Central Asia, January 2026" (Глобальные экономические перспективы: Европа и Центральная Азия, январь 2026 год)" оказался значительно оптимистичнее предыдущих оценок: показатель 2025 года был пересмотрен в сторону повышения сразу на 1,5 процентных пункта по сравнению с июньским докладом. Несмотря на такой рывок, международные аналитики остаются более осторожными, чем Кабинет министров республики. Если правительство Казахстана ориентируется на планку в 6,5%, то ВБ зафиксировал свои ожидания на отметке 6%.

Согласно свежему анализу, период бурного восстановления 2024-2025 годов постепенно сменяется фазой стабилизации и умеренного роста. По прогнозам экспертов, в 2026 году динамика ВВП составит 4,5%, а в 2027 году – 3,9%.

Ловушки потребления и внешнее давление

Основной вызов для Астаны в ближайшие два года заключается в необходимости балансировать между стимулированием активности и сдерживанием внутренних рисков – кредитного перегрева, роста цен на продукты и услуги ЖКХ и сохранения темпов роста вне нефтяного сектора.

Глобальные тренды также остаются тревожными: старение населения в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) начинает давить на рынок труда. И хотя Центральная Азия пока остается исключением из этого правила, общее замедление спроса в еврозоне и торговые войны могут косвенно затормозить экспортные возможности региона.

Казахстан на карте региона: анализ лидерства

Изучение статистических данных доклада позволяет четко определить место республики среди 23 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Казахстан уверенно закрепился в группе лидеров, демонстрируя динамику, значительно превышающую среднерегиональный уровень в 2,4%.

В рейтинге наиболее быстрорастущих экономик региона на 2025 год позиции распределились следующим образом:

  • первое место: Кыргызстан (9,2%);
  • второе место: Таджикистан (8,0%);
  • третье место: Грузия (7,0%);
  • четвертое место: Узбекистан (6,2%);
  • пятое место: Казахстан (6,0%).

Для сравнения: крупнейшие экономики региона показывают гораздо более скромные результаты. Прогноз для Турции составляет 3,5%, для Польши – 3,3%, для Румынии – 0,8%, а рост ВВП России ожидается на уровне 0,9%.

Таким образом, темпы развития Казахстана почти в семь раз превышают показатели северного соседа, что подтверждает статус республики как одного из главных локомотивов роста в Центральной Азии.

Отметим, что в конце 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что рост ВВП в стране достиг самого высокого показателя за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые в истории превысит 300 млрд долларов.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
