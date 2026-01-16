Школы, больницы и миллионы "квадратов" жилья: как Казахстан разогнал темпы стройки в 2025 году

Строительная отрасль в 2025 году показала рекордный рост: объем выполненных работ в стране увеличился на 15,9% и превысил 10,7 трлн тенге. Важно, что рост сопровождался заметным расширением социальной инфраструктуры – школ, детских садов и медицинских объектов, сообщает Zakon.kz.

Доминирование частного сектора

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, основной объем строительных работ в 2025 году был выполнен частными компаниями – 94,1% от общего объема. На иностранные организации пришлось 5,4%, на государственные – лишь 0,5%.

Рост в отрасли обеспечили сразу несколько направлений. Наибольший вклад внесло строительство и ремонт сооружений, где объемы увеличились на 17,5%. Строительство нежилых зданий выросло на 16%, жилых – на 10,4%.

По видам работ крупнейшую долю заняли проекты по строительству автомобильных и железнодорожных дорог, а также метро – 24,6% от общего объема. Далее следуют нежилые здания с долей 22,2% и жилые здания – 12,4%.

Региональная картина

Увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 19 регионах. Наиболее высокие темпы роста показали крупные города и отдельные области.

В Алматы объемы строительства выросли на 43,5%, в Астане – на 32,7%, в Шымкенте – на 20,3%. Существенный рост также отмечен в области Улытау – 29,7%, Северо-Казахстанской – 27%, Акмолинской – 24,4%, Павлодарской – 24,2% и Костанайской областях – 23%.

Таким образом, строительная активность в 2025 году носила не точечный, а системный характер, охватывая как мегаполисы, так и регионы.

Фото: Zakon.kz

Рост без перегрева

В январе-декабре 2025 года в Казахстане введено в эксплуатацию 20,1 млн кв. м жилья, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Из общего объема 13,5 млн кв. м пришлось на многоквартирные дома и 6,4 млн кв. м – на индивидуальное жилье.

Подавляющая часть жилья – около 90% – была сдана частными застройщиками. При этом значительную роль продолжает играть население: за счет индивидуального строительства введено более 7,1 млн кв. м.

Крупнейшие объемы ввода жилья традиционно пришлись на Астану, Алматы и Шымкент, однако рост отмечался и в ряде регионов, включая Алматинскую, Туркестанскую и Мангистаускую области.

Школы, детсады и медицина

Одной из ключевых особенностей 2025 года стал масштабный ввод объектов социальной инфраструктуры. В течение года в стране были введены в эксплуатацию:

234 общеобразовательные школы на 221 556 ученических мест;

61 дошкольная организация на 9054 места;

5 больниц на 1745 коек;

154 амбулаторно-поликлинические организации на 6671 посещение в смену.

Фото: Zakon.kz

Такие показатели указывают на смещение акцента к комплексному развитию территорий. Особенно заметна динамика в сфере образования, где ввод новых школ позволил частично снизить нагрузку на существующую инфраструктуру в быстрорастущих регионах и городах.

В здравоохранении рост связан как со строительством новых объектов, так и с расширением сети первичной медицинской помощи, что особенно важно для сельских и удаленных населенных пунктов.

В целом можно отметить, что 2025 год стал важным этапом в переходе от количественного роста строительства к более сбалансированному и социально ориентированному развитию. Отметим, что 9 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Строительный кодекс Казахстана.