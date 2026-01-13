#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Общество

Строительный сектор Казахстана показал уверенный рост в 2025 году

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 08:18 Фото: Zakon.kz
В Казахстане рост в строительной отрасли в 2025 году составил 15,9%, сообщает Zakon.kz.

В строительной отрасли Казахстана индекс физического объема увеличился в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 15,9% и составил 10,7 трлн тенге. Это на 0,9% (+85,3 млрд тенге) превышает плановый показатель. Об этом передает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана.

"Показатель вырос за счет реализации важных для страны задач по строительству таких социальных объектов, как комфортные школы, больницы и спортивные комплексы, а также на фоне расширения транспортной и инженерной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В целом увеличение индекса физического объема строительных работ наблюдалось в 19 регионах страны. К примеру, площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году достигла 20,1 млн кв. м, что на 5,1% выше уровня 2024 года. Рост введенного жилья зафиксирован во всех регионах республики, а наибольшее увеличение отмечено:

  • в области Жетысу – на 11%;
  • Алматинской области – на 10,2%;
  • Карагандинской области – на 9%;
  • в городе Астане – на 8,5%;
  • Кызылординской области – на 8,4%.

Ранее в Министерстве транспорта назвали источник финансирования ремонта дефектных участков платных дорог в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Стабильный рост экономики: опубликован новый прогноз по ВВП Казахстана на 2025 год
17:09, 10 апреля 2025
Стабильный рост экономики: опубликован новый прогноз по ВВП Казахстана на 2025 год
МВФ прогнозирует рост реального ВВП Казахстана в 2025 году
12:27, 01 ноября 2024
МВФ прогнозирует рост реального ВВП Казахстана в 2025 году
Казахстан сохранит высокие темпы экономического роста в 2025 году – прогноз ЕАБР
13:52, 06 декабря 2024
Казахстан сохранит высокие темпы экономического роста в 2025 году – прогноз ЕАБР
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: