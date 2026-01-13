Строительный сектор Казахстана показал уверенный рост в 2025 году

В Казахстане рост в строительной отрасли в 2025 году составил 15,9%, сообщает Zakon.kz.

В строительной отрасли Казахстана индекс физического объема увеличился в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 15,9% и составил 10,7 трлн тенге. Это на 0,9% (+85,3 млрд тенге) превышает плановый показатель. Об этом передает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана.

"Показатель вырос за счет реализации важных для страны задач по строительству таких социальных объектов, как комфортные школы, больницы и спортивные комплексы, а также на фоне расширения транспортной и инженерной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В целом увеличение индекса физического объема строительных работ наблюдалось в 19 регионах страны. К примеру, площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году достигла 20,1 млн кв. м, что на 5,1% выше уровня 2024 года. Рост введенного жилья зафиксирован во всех регионах республики, а наибольшее увеличение отмечено:

в области Жетысу – на 11%;

Алматинской области – на 10,2%;

Карагандинской области – на 9%;

в городе Астане – на 8,5%;

Кызылординской области – на 8,4%.

