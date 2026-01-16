Курс доллара продолжил рост на торгах 16 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,16 тенге, повысившись на 1,05 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,56 тенге (+0,03).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,43 тенге (+0,17).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,3-514,7 тенге, евро – по 593,9-598,2 тенге, рубли – по 6,44-6,55.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 января.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте сократились на 4,2% и достигли $63,8 за баррель.
На американскую West Texas Intermediate (WTI) – цена упала на 0,3%, до 59,04 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,95 тенге, евро – 594,49 тенге, рубля – 6,5 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 января, можно здесь.