Курс доллара продолжил рост на торгах 16 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,16 тенге, повысившись на 1,05 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,56 тенге (+0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,43 тенге (+0,17).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,3-514,7 тенге, евро – по 593,9-598,2 тенге, рубли – по 6,44-6,55.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 января.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте сократились на 4,2% и достигли $63,8 за баррель.

На американскую West Texas Intermediate (WTI) – цена упала на 0,3%, до 59,04 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,95 тенге, евро – 594,49 тенге, рубля – 6,5 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 января, можно здесь.