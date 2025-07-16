Курс доллара продолжил рост на торгах 16 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 526,50 тенге, поднявшись еще на 0,63 тенге.
Средневзвешенный курс рубля вырос до 6,75 тенге (+0,005).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,25 тенге (+0,15).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,7-528,9 тенге, евро – по 611-615 тенге, рубли – по 6,63-6,75 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,26%, до 68,53 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,17%, до 66,41 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 525,87 тенге, евро – 614,37 тенге, рубля – 6,72 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 июля, можно здесь.