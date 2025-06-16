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Финансы

Курс доллара продолжил рост на торгах 16 июня

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,44 тенге, поднявшись на 0,07 тенге.

Торги по рублю не проводились.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,33 тенге (+0,27).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,25-513,98 тенге, евро – по 590,02-594,04 тенге, рубли – по 6,36-6,47 тенге.

Мировые цены на нефть начали понемногу снижаться после резкого роста из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 0,48% с предыдущей сессии, достигнув отметки 73,88 доллара.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,47%, до 70,97 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,92 тенге, евро – 588,91 тенге, рубля – 6,44 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 июня, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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