Минус нефть, плюс Узбекистан: что спасло торговлю Казахстана в 2025 году
Цены вниз, обороты на месте
Главным вызовом для отечественной экономики в 2025 году стало затяжное пике цен на нефть. По данным экономиста Тулегена Аскарова, средняя цена марки Brent в ноябре опустилась до 63,07 доллара за баррель против 76,76 доллара в начале года. Общее падение цен за год составило внушительные 21,7%.
Однако, вопреки пессимистичным прогнозам, внешнеторговый оборот в январе-ноябре 2025 года составил 128 802,6 млн долларов США. В номинальном выражении это лишь на 0,1% меньше показателей аналогичного периода 2024 года.
Фактически экономика смогла выйти на прошлогодние рубежи в условиях дешевеющего "черного золота", что свидетельствует о росте неуглеводородной торговли.
Фото: Zakon.kz
Узбекский прорыв и экспортные горизонты
Сенсацией года стало изменение в списке ключевых экспортных направлений. Узбекистан впервые вошел в топ основных торговых партнеров Казахстана по экспорту, заняв долю в 4,5%. Это подчеркивает растущую интеграцию внутри Центральной Азии и диверсификацию рынков сбыта.
Общий объем экспорта составил 71 135,7 млн долларов. Хотя в номинальном выражении он просел на 4,2%, структура поставок остается диверсифицированной:
- нефть и нефтепродукты – 51,3%
- рафинированная медь – 5,1%
- радиоактивные элементы и изотопы – 5%
- медные руды и концентраты – 3,6%
- ферросплавы – 2,6%.
Основными покупателями казахстанских товаров остаются Италия (20,1%), Китай (19%) и Россия (10%). Также в списке лидеров значатся Нидерланды (7,7%) и Турция (5%).
Фото: Zakon.kz
Импорт и внутренний спрос
В то время как экспорт испытывал давление цен, импорт в Казахстан показал рост на 5,5%, достигнув 57 666,9 млн долларов. В структуре закупок преобладают высокотехнологичные товары и средства производства:
- легковые автомобили – 4,2%
- лекарственные средства – 2,7%
- кузова для авто – 2,4%
- телефонные аппараты – 2,3%.
Ключевыми поставщиками товаров в республику остаются Россия (29,6%) и Китай (29,1%). Значительные доли также приходятся на Германию, США и Южную Корею.
Фото: Zakon.kz
В рамках ЕАЭС
Региональное сотрудничество в 2025 году столкнулось с определенным охлаждением. Товарооборот со странами ЕАЭС снизился на 2,4%, составив 27 266,1 млн долларов.
Распределение долей в торговле с ЕАЭС: Российская Федерация – 88,7%, Кыргызская Республика – 7,2%, Республика Беларусь – 3,8% и Республика Армения – 0,2%.
Экспорт в страны союза сократился на 11%, что привело к формированию отрицательного сальдо в размере 9,5 млрд долларов. Аналогичная, хоть и менее выраженная тенденция наблюдается в торговле со странами СНГ (общее снижение на 0,6%).
Между стабильностью и рисками
На фоне падения нефтяных котировок стабильность общего оборота – безусловный успех экономической политики. Рост импорта на 7,7% из стран дальнего зарубежья и удержание экспортных позиций позволили сохранить положительное общее сальдо на уровне 13,4 млрд долларов, хотя оно и сократилось на треть по сравнению с прошлым годом, отмечает Тулеген Аскаров.
Одним словом, 2025 год показал: Казахстан способен торговать эффективно даже при дешевой нефти, но дальнейшая устойчивость будет зависеть от глубины переработки экспортируемого сырья и расширения связей с новыми партнерами, такими как Узбекистан.
Ранее мы рассказали, что 2025 год стал переломным в плане внешней торговли. Несмотря на то, что сегодня существует сильная волатильность экспорта, в РК начался беспрецедентный спрос на инвестиционные товары.