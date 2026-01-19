Минус нефть, плюс Узбекистан: что спасло торговлю Казахстана в 2025 году

По итогам 11 месяцев 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана продемонстрировал удивительную устойчивость. Несмотря на серьезное падение мировых цен на углеводороды, стране удалось практически полностью сохранить объемы торговли на уровне предыдущего года, сообщает Zakon.kz.

Цены вниз, обороты на месте

Главным вызовом для отечественной экономики в 2025 году стало затяжное пике цен на нефть. По данным экономиста Тулегена Аскарова, средняя цена марки Brent в ноябре опустилась до 63,07 доллара за баррель против 76,76 доллара в начале года. Общее падение цен за год составило внушительные 21,7%.

Однако, вопреки пессимистичным прогнозам, внешнеторговый оборот в январе-ноябре 2025 года составил 128 802,6 млн долларов США. В номинальном выражении это лишь на 0,1% меньше показателей аналогичного периода 2024 года.

Фактически экономика смогла выйти на прошлогодние рубежи в условиях дешевеющего "черного золота", что свидетельствует о росте неуглеводородной торговли.

Узбекский прорыв и экспортные горизонты

Сенсацией года стало изменение в списке ключевых экспортных направлений. Узбекистан впервые вошел в топ основных торговых партнеров Казахстана по экспорту, заняв долю в 4,5%. Это подчеркивает растущую интеграцию внутри Центральной Азии и диверсификацию рынков сбыта.

Общий объем экспорта составил 71 135,7 млн долларов. Хотя в номинальном выражении он просел на 4,2%, структура поставок остается диверсифицированной:

нефть и нефтепродукты – 51,3%

рафинированная медь – 5,1%

радиоактивные элементы и изотопы – 5%

медные руды и концентраты – 3,6%

ферросплавы – 2,6%.

Основными покупателями казахстанских товаров остаются Италия (20,1%), Китай (19%) и Россия (10%). Также в списке лидеров значатся Нидерланды (7,7%) и Турция (5%).

Импорт и внутренний спрос

В то время как экспорт испытывал давление цен, импорт в Казахстан показал рост на 5,5%, достигнув 57 666,9 млн долларов. В структуре закупок преобладают высокотехнологичные товары и средства производства:

легковые автомобили – 4,2%

лекарственные средства – 2,7%

кузова для авто – 2,4%

телефонные аппараты – 2,3%.

Ключевыми поставщиками товаров в республику остаются Россия (29,6%) и Китай (29,1%). Значительные доли также приходятся на Германию, США и Южную Корею.

В рамках ЕАЭС

Региональное сотрудничество в 2025 году столкнулось с определенным охлаждением. Товарооборот со странами ЕАЭС снизился на 2,4%, составив 27 266,1 млн долларов.

Распределение долей в торговле с ЕАЭС: Российская Федерация – 88,7%, Кыргызская Республика – 7,2%, Республика Беларусь – 3,8% и Республика Армения – 0,2%.

Экспорт в страны союза сократился на 11%, что привело к формированию отрицательного сальдо в размере 9,5 млрд долларов. Аналогичная, хоть и менее выраженная тенденция наблюдается в торговле со странами СНГ (общее снижение на 0,6%).

Между стабильностью и рисками

На фоне падения нефтяных котировок стабильность общего оборота – безусловный успех экономической политики. Рост импорта на 7,7% из стран дальнего зарубежья и удержание экспортных позиций позволили сохранить положительное общее сальдо на уровне 13,4 млрд долларов, хотя оно и сократилось на треть по сравнению с прошлым годом, отмечает Тулеген Аскаров.

Одним словом, 2025 год показал: Казахстан способен торговать эффективно даже при дешевой нефти, но дальнейшая устойчивость будет зависеть от глубины переработки экспортируемого сырья и расширения связей с новыми партнерами, такими как Узбекистан.

