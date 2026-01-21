Тарифный шок и дешевая нефть: как замедление мировой торговли ударит по Казахстану

Мировая экономика готовится к серьезной встряске: по данным ООН, рост глобальной торговли в 2026 году замедлится до 2,2%. Сможет ли экономика РК удержать "удивительную устойчивость", проявленную в 2025 году, или глобальная стагнация ударит и по нам? Анализ ситуации – в материале Zakon.kz.

Торговые войны вступают в полную силу

Эксперты ООН представили доклад "Мировое экономическое положение и перспективы – 2026". Главный вывод неутешителен: эффект "опережающих поставок", когда компании спешили завезти товары до введения пошлин, исчерпан.

Если в 2025 году мировая торговля выросла на 3,8%, то в 2026-м динамика упадет почти вдвое – до 2,2%. Основная причина – торговые трения и тарифная политика США.

"Хотя тарифы и протекционистские меры дестабилизируют среду, глобальная интеграция остается глубокой: торговля по-прежнему составляет более 50% мирового ВВП". Из доклада ООН

В Содружестве Независимых Государств и Грузии рост прогнозируется на уровне 2,1% в 2026 году по сравнению с 4,6% в 2024 году и оценочными 2,2% в 2025 году. Ожидается, что темпы расширения немного ускорятся до 2,5% в 2027 году, но перспективы остаются неопределенными. Региональные показатели расходятся: в Российской Федерации наблюдается заметное замедление, в то время как экономики Центральной Азии продолжают демонстрировать уверенный рост. Затяжной конфликт в Украине продолжит оказывать сильное влияние на региональные макроэкономические условия и внешнюю торговлю.

Для Казахстана это означает, что правила игры на мировых рынках становятся жестче, а спрос на сырьевые ресурсы может стать менее предсказуемым.

Казахстанский парадокс

Несмотря на мрачные глобальные прогнозы, итоги 11 месяцев 2025 года в Казахстане выглядят аномально стабильными. Главным вызовом стало затяжное пике цен на нефть: марка Brent за год подешевела на 21,7% – с 76,76 до 63,07 доллара за баррель.

Казалось бы, доходы должны были рухнуть, но статистика говорит об обратном. Внешнеторговый оборот составил 128,8 млрд долларов, что лишь на 0,1% меньше показателей 2024 года.

Экономист Тулеген Аскаров называет это "безусловным успехом". По сути, страна научилась удерживать объемы торговли даже при дешевеющем "черном золоте". Это произошло благодаря двум факторам:

Рост импорта: закупки из стран дальнего зарубежья выросли на 7,7%. Диверсификация: рост неуглеводородной торговли позволил компенсировать потери от низких цен на нефть.

Однако есть и тревожный сигнал: положительное сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) сократилось на треть, составив 13,4 млрд долларов.

Что ждет Казахстан в 2026 году?

Трансформация мировой торговли, о которой говорят в ООН, открывает для Астаны как риски, так и новые возможности. В докладе подчеркивается, что сейчас активно развиваются связи по линии "Юг – Юг". Для Казахстана это означает усиление роли региональных партнеров.

Ставка на соседей. В условиях торговых войн между Западом и Китаем Казахстан переориентируется на Центральную Азию. Особое внимание уделяется расширению связей с Узбекистаном.

В условиях торговых войн между Западом и Китаем Казахстан переориентируется на Центральную Азию. Особое внимание уделяется расширению связей с Узбекистаном. Цифровой рывок. ООН фиксирует рост доли услуг, предоставляемых через цифровые технологии. Казахстан, активно развивающий финтех и госуслуги, может встроиться в этот тренд.

ООН фиксирует рост доли услуг, предоставляемых через цифровые технологии. Казахстан, активно развивающий финтех и госуслуги, может встроиться в этот тренд. Глубина переработки. 2025 год показал, что торговать сырьем в условиях волатильности – опасная стратегия. Дальнейшая устойчивость РК будет напрямую зависеть от того, сможет ли страна экспортировать не просто нефть и концентраты, а продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Вердикт экспертов прост: 2026 год станет проверкой на прочность. Замедление мирового роста до 2,2% и окончательное вступление в силу тарифных барьеров в США и Европе создадут эффект "бутылочного горлышка" для глобальных потоков. Казахстану придется маневрировать между интересами крупных держав, ускоряя внутренние реформы, чтобы не стать жертвой глобального протекционизма.

Ранее мы рассказали о структурной трансформации внешней торговли Казахстана и развороте потоков в сторону Китая и Центральной Азии.