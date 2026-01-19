Что происходит с курсом доллара в Казахстане – анализ экономистов

Вторая рабочая неделя января для казахстанской валюты прошла под знаком умеренной волатильности и плавного ослабления. Несмотря на внешнее давление, рынок сохранил стабильность без резких скачков спроса. О том, что влияло на курс и какие объемы зафиксированы на бирже, – в обзоре Zakon.kz.

От стабильности к плавному росту

Начало прошлой недели – понедельник и вторник – стало наиболее "крепким" для нацвалюты Казахстана – курс зафиксировался на отметке 509,8 тенге за доллар. Однако к концу недели тренд сменился на восходящий, и к пятнице средневзвешенное значение поднялось до 512,16 тенге. Именно такой курс установлен сегодня Нацбанком РК и будет действовать до конца понедельника 19 января.

Ключевые показатели недели:

Минимальный курс: 509,8 тенге (12-13 января).

Максимальный курс: 512,2 тенге (16 января).

Среднее значение за неделю: 510,64 тенге.

Курс по паре USD/KZT вырос, объем торгов 357 млн долларов (+54,11 млн), констатируют аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.

"Последние три сессии наблюдается небольшой перевес спроса на инвалюту над ее предложением, что может быть связано с повышенным корпоративным и розничным спросом на фоне привлекательного курса, временным снижением предложения экспортной выручки, а также влиянием внешней среды". АФК

Экономист Руслан Султанов отмечает, что амплитуда колебаний осталась сдержанной. Это указывает на наличие баланса между спросом и предложением, что исключает возникновение резких диспропорций на валютном рынке.

Активность рынка

Торговая активность на Казахстанской фондовой бирже (KASE) распределялась неравномерно. Среднедневной объем торгов достиг 297,0 млн долларов США.

Распределение ликвидности по дням:

Четверг: зафиксирован минимум активности – 209,04 млн долларов.

Пятница: достигнут пиковый объем – 356,97 млн долларов.

По мнению эксперта, такая конфигурация объемов говорит о том, что основная ликвидность выходила к концу недели. Компании активно закрывали позиции и формировали валютные остатки перед выходными днями.

Внешнее давление и "соседский" фактор

Глобальный фон в середине января оставался умеренно негативным для тенге. Индекс доллара США (DXY) удерживался на высоких позициях, двигаясь вблизи отметки 99 пунктов.

Настроения участников подогревались информационной повесткой из США. Заявления американских политиков усиливали краткосрочную волатильность индекса доллара и доходностей.

"Однако фундаментальная картина для тенге определялась прежде всего внутренней ликвидностью и расчетными потребностями бизнеса". Руслан Султанов

В то же время российский рубль показал локальное укрепление: пара доллар-рубль опустилась с 78,33 до 77,91. Для Казахстана это означало отсутствие дополнительной поддержки со стороны глобального спроса на рисковые валюты, при этом влияние российского фактора оставалось ограниченным.

Текущий статус и долгосрочный тренд

Несмотря на недельную динамику, на межбанковском рынке уже наблюдается коррекция: доллар торгуется по 509,635 тенге, что на 0,2% ниже официального значения. В более широком горизонте тенге демонстрирует уверенность:

За месяц доллар потерял 1,55% стоимости.

За год снижение курса американской валюты составило 3,94%.

Таким образом, текущее ослабление тенге выглядит скорее как временное движение в рамках узкого коридора, нежели как долгосрочный разворот тренда.

