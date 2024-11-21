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Алматинка вернула 840 тысяч за неудачный курс английского языка

Жительница Алматы, курсы английского языка, возврат денег, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 18:00 Фото: freepik
Жительница Алматы решила изучить английский язык и выбрала для этого курсы онлайн. Однако этот способ получения знаний не оправдал ее ожиданий, сообщает Zakon.kz.

Эту интересную историю озвучили в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей.

Все началась с того, что ученица оплатила годовой курс за 1 200 000 тенге. Однако уже после нескольких занятий поняла, что выбранная программа не соответствует ее ожиданиям. Тогда она обратилась к провайдеру услуг с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, но получила отказ.

Следующим ее шагом стало обращение в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Алматинской области.

"В результате компании-провайдеру пришлось пойти навстречу и вернуть частично оплаченные за обучение средства. Потребительница получила обратно 840 000 тенге", – говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, подобные случаи нередки.

Что делать, если вы столкнулись с подобной ситуацией

  • Сохраняйте все документы: чеки, договоры, переписку с компанией-провайдером.
  • Обратитесь в компанию-провайдера: попробуйте решить проблему мирным путем, составив письменную претензию.
  • Обратитесь в Департамент торговли и защиты прав потребителей. Специалисты помогут вам разобраться в вашей ситуации и подскажут, как действовать дальше.

Ранее сообщалось, что казахстанцы отдали миллиард тенге, планируя разбогатеть на алмазах в Африке.

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