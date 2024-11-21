Алматинка вернула 840 тысяч за неудачный курс английского языка
Фото: freepik
Жительница Алматы решила изучить английский язык и выбрала для этого курсы онлайн. Однако этот способ получения знаний не оправдал ее ожиданий, сообщает Zakon.kz.
Эту интересную историю озвучили в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей.
Все началась с того, что ученица оплатила годовой курс за 1 200 000 тенге. Однако уже после нескольких занятий поняла, что выбранная программа не соответствует ее ожиданиям. Тогда она обратилась к провайдеру услуг с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, но получила отказ.
Следующим ее шагом стало обращение в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Алматинской области.
"В результате компании-провайдеру пришлось пойти навстречу и вернуть частично оплаченные за обучение средства. Потребительница получила обратно 840 000 тенге", – говорится в сообщении.
Как отмечают специалисты, подобные случаи нередки.
Что делать, если вы столкнулись с подобной ситуацией
- Сохраняйте все документы: чеки, договоры, переписку с компанией-провайдером.
- Обратитесь в компанию-провайдера: попробуйте решить проблему мирным путем, составив письменную претензию.
- Обратитесь в Департамент торговли и защиты прав потребителей. Специалисты помогут вам разобраться в вашей ситуации и подскажут, как действовать дальше.
Ранее сообщалось, что казахстанцы отдали миллиард тенге, планируя разбогатеть на алмазах в Африке.
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