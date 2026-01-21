#Казахстан в сравнении
Финансы

Финансирование частных клиник пересмотрят в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 10:28 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства 21 января 2026 года рассказала о планах пересмотреть схему финансирования сферы здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Аида Балаева отметила, что Министерство здравоохранения переходит к планированию медицинской помощи с опорой на реальные потребности населения, демографические и миграционные данные.

"Объемы финансирования будут направляться наиболее эффективным государственным и надежным частным медицинским организациям. С целью предотвращения двойных оплат, эффективной отчетности будет внедрен единый цифровой контроль. Данные по двойным платежам будут сопоставляться, а информация из всех источников финансирования интегрироваться. Обратная связь с пациентами будет осуществляться через мобильное приложение. Одновременно будет усилен контроль качества и ужесточены лицензионные требования", – заявила министр.

По ее словам, эти меры направлены на формирование справедливой, прозрачной и эффективной системы финансирования, а также на повышение качества здоровья населения.

"Система обязательного социального медицинского страхования передана в ведение Министерства финансов. В настоящее время в соответствии с поручением главы государства совместно с правоохранительными органами проводится проверка. Кроме того, утвержден план мероприятий по пересмотру механизмов финансирования частных медицинских и образовательных организаций. Реализация данных мер позволит сформировать открытую и ориентированную на результат систему", – резюмировала Аида Балаева.

16 января 2026 года правительство выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций. В связи с этим премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) Министерству финансов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
