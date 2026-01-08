#Казахстан в сравнении
Общество

Контроль от въезда до выезда: в Казахстане пересматривают подход к миграции

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 14:31 Фото: МИД РК
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева сегодня, 8 января 2026 года, выступила с подробными разъяснениями ключевых положений Концепции миграционной политики до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, миграция в современных условиях является важным индикатором социально-экономических и геополитических изменений, поэтому государство пересматривает подходы к регулированию миграционных процессов, делая систему более прозрачной, управляемой и ориентированной на интересы граждан Казахстана.

Так, в декабре 2025 года правительством была принята Концепция миграционной политики до 2030 года.

"В первую очередь мы исходим из интересов граждан Казахстана. Иностранная рабочая сила будет привлекаться только там, где действительно существует кадровый дефицит. Миграционные потоки будут формироваться с учетом реальных потребностей отраслей, регионов и конкретных проектов".Аида Балаева

Акцент, уточнила министр, сделан на соблюдении принципа "Закон и Порядок", который остается фундаментом устойчивости государства.

"Соблюдение закона обязательно для всех – независимо от статуса. Поэтому контроль за соблюдением миграционного законодательства будет усилен, а ответственность за нарушения – неизбежна как для мигрантов, так и для работодателей. Безопасность должна обеспечиваться на каждом этапе – от въезда до выезда. Наша цель – чтобы в Казахстан приезжали люди, готовые жить и работать здесь, уважая законы и культуру страны".Аида Балаева

Далее сказано, что с января 2026 года в Казахстане внедряется скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Это обязательное тестирование на знание государственного языка, анкетирование в цифровом формате, проверки со стороны компетентных органов и итоговое собеседование.

Для этнических казахов, рассчитывающих на государственную поддержку, будет действовать отдельный порядок.

Для того чтобы пользоваться льготами и программами помощи со стороны государства, такие переселенцы должны оформить статус кандаса и расселиться в трудодефицитные регионы: это Акмолинская область,  область Абай, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

"Мы призываем наших соотечественников следовать государственной стратегии, а в ответ они получат всю необходимую поддержку – с переездом, обустройством, трудоустройством. Кандасы, включенные в региональную квоту, при переезде заключают социальный контракт на 5 лет. Но если, к примеру, семья кандасов получила помощь и через два-три года решила уехать из региона приема в другой город, не прожив там положенные пять лет согласно соцконтракту, то в этом случае они обязаны вернуть государству всю сумму полученной поддержки".Аида Балаева

В то же время предусмотрен и альтернативный вариант – оформление постоянного проживания на общих основаниях, без привязки к региональным квотам и мерам господдержки. Это дает возможность самостоятельно выбирать регион проживания в рамках действующего законодательства.

По словам министра, новая миграционная политика будет внедряться поэтапно с учетом обратной связи от общества, бизнеса и регионов. Приоритет будет отдаваться добросовестным и законопослушным людям, а цифровые инструменты позволят исключить серые схемы и фиктивные документы.

Немного ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказывали, какие должности смогут занимать иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по квоте. Читайте более подробно по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
