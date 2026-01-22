Допвыплаты на каждого ребенка: кому в Казахстане платят по 1,5 МРП ежемесячно

В Казахстане в 2025 году адресная социальная помощь (АСП) назначена 292,7 тыс. человек из 54,4 тыс. семей на сумму 33,4 млрд тенге. Об этом сегодня, 22 января 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка . В 2025 году дополнительная выплата назначена 91,1 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,1 млрд тенге;

. В 2025 году дополнительная выплата назначена 91,1 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,1 млрд тенге; содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

"Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи". Пресс-служба МТСЗН РК

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

Материал по теме Пособия на детей в 2025 году: казахстанцам выплатили около 807 млрд тенге

О том, какие пособия платили многодетным семьям в Казахстане в 2025 году, можете узнать по ссылке.