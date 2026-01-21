От 63 до 110 тысяч тенге: какие пособия платили многодетным семьям в 2025 году
Большая часть средств – 530,4 млрд тенге – была направлена на пособия 606,2 тыс. многодетных семей. Еще 78,5 млрд тенге получили 244,1 тыс. награжденных матерей.
Так, по данным ведомства, в декабре 2025 года количество получателей выросло до 876,7 тыс. человек, а сумма выплат составила 53,1 млрд тенге.
Из них пособия многодетным семьям получили 628,3 тыс. семей на сумму 46,4 млрд тенге, а выплаты награжденным матерям – 248,4 тыс. человек на 6,6 млрд тенге.
Стоит напомнить, что на пособие многодетной семье могут претендовать семьи, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних ребенка, либо студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет, независимо от уровня дохода.
Размер пособия зависит от количества детей.
В 2025 году он составлял:
- 4 ребенка – 63 030 тенге;
- 5 детей – 78 798 тенге;
- 6 детей – 94 565 тенге;
- 7 детей – 110 332 тенге;
- 8 и более детей – по 15 728 тенге на каждого ребенка.
Пособие награжденной матери назначается женщинам, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", либо имеющим звание "Мать-героиня" и ордена "Материнская слава" I и II степени.
В 2025 году размер ежемесячных выплат составлял:
- для обладательниц "Күміс алқа" – 25 165 тенге;
- для обладательниц "Алтын алқа" и звания "Мать-героиня" – 29 097 тенге.
"С 1 января 2026 года все государственные социальные пособия семьям с детьми были повышены на 10%".Пресс-служба МТСЗН РК
Ранее мы рассказывали, что в 2025 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 565,7 тыс. человек на общую сумму 806,8 млрд тенге.