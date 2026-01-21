От 63 до 110 тысяч тенге: какие пособия платили многодетным семьям в 2025 году

В 2025 году государственными пособиями для многодетных семей и награжденных матерей в среднем были охвачены 850,3 тыс. человек. Общий объем выплат составил 608,9 млрд тенге, сообщили Zakon.kz в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Большая часть средств – 530,4 млрд тенге – была направлена на пособия 606,2 тыс. многодетных семей. Еще 78,5 млрд тенге получили 244,1 тыс. награжденных матерей.

Так, по данным ведомства, в декабре 2025 года количество получателей выросло до 876,7 тыс. человек, а сумма выплат составила 53,1 млрд тенге.

Из них пособия многодетным семьям получили 628,3 тыс. семей на сумму 46,4 млрд тенге, а выплаты награжденным матерям – 248,4 тыс. человек на 6,6 млрд тенге.

Стоит напомнить, что на пособие многодетной семье могут претендовать семьи, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних ребенка, либо студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет, независимо от уровня дохода.

Размер пособия зависит от количества детей.

В 2025 году он составлял:

4 ребенка – 63 030 тенге;

5 детей – 78 798 тенге;

6 детей – 94 565 тенге;

7 детей – 110 332 тенге;

8 и более детей – по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается женщинам, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", либо имеющим звание "Мать-героиня" и ордена "Материнская слава" I и II степени.

В 2025 году размер ежемесячных выплат составлял:

для обладательниц "Күміс алқа" – 25 165 тенге;

для обладательниц "Алтын алқа" и звания "Мать-героиня" – 29 097 тенге.

"С 1 января 2026 года все государственные социальные пособия семьям с детьми были повышены на 10%". Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 565,7 тыс. человек на общую сумму 806,8 млрд тенге.