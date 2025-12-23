Когда дохода не хватает: кому в Казахстане назначают АСП

В Министерстве труда и социальной защиты населения 23 декабря 2025 года рассказали, что по состоянию на 1 декабря 2025 года адресная социальная помощь АСП) назначена 290,6 тыс. человек из 54 тыс. семей на сумму 30,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Всего в 2025 году на эти цели из бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге.

"Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи", – напомнили в ведомстве.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 декабря т.г. дополнительная выплата назначена 90,5 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 3,7 млрд тенге;

в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 декабря т.г. дополнительная выплата назначена 90,5 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 3,7 млрд тенге; содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)", – добавили в Минтруда.

Отметим, что в Казахстане меняют подходы к назначению АСП: помощь будет предоставляться реально нуждающимся гражданам. В двух регионах Казахстана реализуется пилотный проект. Его продлили до 1 ноября 2026 года.