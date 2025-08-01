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Экономика и бизнес

Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Казахстана

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Президент США Дональд Трамп ввел масштабные импортные пошлины в отношении десятков государств, разделив своих торговых партнеров на группы по уровню торгового дефицита с Соединенными Штатами, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на сайте Белого дома в ночь на 1 августа.

Наиболее жесткие меры коснулись стран, с которыми США либо не достигли торговых соглашений, либо имеют значительный торговый дефицит. Наибольшая ставка установлена против Сирии (41%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), а также Ирака и Сербии (по 35%).

Белый дом опубликовал приложение со списком стран и территорий и установленных в их отношении пошлин. Согласно этому перечню, в отношении Казахстана введены пошлины в размере 25%.

8 июля 2025 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп написал письмо Касым-Жомарту Токаеву о том, что с 1 августа 2025 года Штаты планируют взимать тариф в 25% с казахстанских товаров. Позже в Министерстве торговли и интеграции Казахстана прокомментировали ситуацию. 10 июля Касым-Жомарт Токаев ответил Дональду Трампу по поводу введения пошлин. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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