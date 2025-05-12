В Казахстане могут подорожать мясо, молоко, свекла, сахар, растительное масло, импортируемые из России
Согласно прогнозам Ассоциации экспортеров и импортеров РФ, среднее удорожание продовольствия может достичь около 15%. Этот ценовой удар напрямую связан с высокой инфляцией внутри России и укреплением российского рубля по отношению к казахстанскому тенге – факторами, которые Казахстан пока не может контролировать.
Почему стейки станут дороже?
Цены на говядину в России, по прогнозам, вырастут примерно на 12%, а свинина подорожает на 10%. Рост цен на российском рынке обусловлен увеличением операционных расходов – от кормов и энергии до логистики, а также общей инфляцией, "съедающей" покупательную способность рубля.
Молоко и сыр – в зоне риска
Средняя цена на молоко в России может подняться на 10-15%. Рост себестоимости производства в РФ в сочетании с инфляцией прямо отражается на ценах на казахстанских прилавках. Ведь Россия занимает доминирующие позиции в поставках молока, сливок, сыра и творога в Казахстан, обеспечивая до 44% всего импорта молочной продукции.
Корнеплодный кризис
Так называемый "борщевой набор" (лук, свекла, картофель, капуста) может подорожать на 15-20%. Сезонные факторы, удорожание хранения и транспортировки, а также инфляционное давление в России – все это складывается в формулу роста цен. При этом Россия обеспечивает значительную часть овощных консервов и свежих овощей на казахстанском рынке.
Сахар с горьким привкусом
Ситуация с сахаром особенно показательна. Летом 2025 году у соседей ожидается рост цен на сахар на 10-15%, вызванный удорожанием сырья и повышением транспортных тарифов. Россия покрывает 71% потребления сахара в Казахстане. Это значит, что любое колебание цен в РФ мгновенно и масштабно отражается на внутреннем казахстанском рынке, оставляя мало пространства для маневра.
Масляный перегрев
Растительное масло, включая подсолнечное и сливочное, также не останется в стороне – в России прогнозируется рост цен на 10-15%. Причина та же – удорожание сырья и логистики. Это еще один пример того, как экономические процессы в соседней стране "перегревают" наш собственный рынок.
Фото: Zakon.kz
Вообще же казахстанская продовольственная инфляция во многом определяется динамикой цен в России, которая обеспечивает до 30% общего импорта страны. Масштаб этой зависимости наглядно демонстрируют данные баланса ресурсов и использования продовольственных товаров за январь 2025 года.
Так, хотя казахстанские производители покрыли значительную часть внутренней потребности в мясе и субпродуктах (70,9%), 29,1% пришлось на импорт. Самообеспечение по молочным продуктам составило 85,5%, по мясу домашней птицы – 79,8%. В то же время по таким категориям, как рыбная продукция и сахар, страна демонстрирует высокий уровень зависимости от импорта. По информации Ассоциации финансистов РК, за прошлый год импорт продовольствия из России в Казахстан вырос на 13,3%, достигнув 546,3 млн долларов.
Ранее мы рассказали, как Казахстан "покупает" инфляцию через импортное продовольствие.