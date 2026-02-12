#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Финансы

Казахстанский бюджет уходит от нефтяной зависимости: итоги 2025 года

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 12:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В 2025 году экономика страны разогналась до 6,5%, что позволило собрать внушительную сумму налогов – 26,9 трлн тенге. Это на 14,5% больше, чем годом ранее. При этом важно понимать, что этот прирост обеспечили не "нефтянка", а реальный сектор экономики, сообщает Zakon.kz.

За счет отдачи бизнеса

Основной вклад в бюджет внесли: налог на добавленную стоимость и корпоративный подоходный налог. Это прямое следствие того, что казахстанские предприятия стали больше зарабатывать, а внутренний спрос среди населения вырос. Налоговые поступления от нефтяного сектора в Национальный фонд, напротив, немного снизились из–за падения мировых цен на "черное золото". Таким образом, структура доходов страны официально сместилась в сторону ненефтяных источников, – говорится в очередном отчете Ассоциации финансистов Казахстана.

Национальный фонд: ставка на инвестиции

Несмотря на волатильность цен на нефть, активы Нацфонда за год выросли на 8,6% и достигли 63,9 млрд долларов. Позитивную роль здесь сыграла удачная ситуация на мировых финансовых рынках. Грамотное управление позволило получить инвестиционный доход в размере около 8 млрд долларов, что перекрыло объемы изъятий на нужды бюджета.

Такая динамика подтверждает: Казахстан учится зарабатывать на капитале и налогах от предпринимательства, снижая роль прямой продажи сырья, – полагают аналитики.

налоги, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 12:56

Фото: Zakon.kz

Новые подходы к устойчивости

Рост экономики и доходов закономерно сопровождается расширением социальных обязательств и инвестиций в инфраструктуру. В 2025 году государство активно вкладывало средства в: образование, ЖКХ и транспортную сеть регионов.

Естественным следствием активного развития стало увеличение долговой нагрузки. Чтобы профинансировать дефицит бюджета и текущие проекты, было привлечено 8,7 трлн тенге заемных средств. Однако эксперты рассматривают это как этап перехода к новой финансовой модели.

Уже в 2026 году планируется почти двукратное сокращение трансфертов из Нацфонда – до 2,8 трлн тенге. Это важный шаг, который превращает бюджетную политику из стимулирующей в более сдержанную и устойчивую.

Что ждет казну в 2026 году?

Прогнозы аналитиков остаются благоприятными. Ожидается, что доходная база продолжит расширяться за счет дальнейшего роста сборов НДС, прибыли предприятий и увеличения количества рабочих мест.

Главный акцент в 2026 году будет сделан на эффективности каждого потраченного тенге. Переход на более жесткий контроль обязательств позволит окончательно закрепить тренд на независимость бюджета от нефтяных котировок и укрепить финансовую стабильность страны.

Отметим, что 10 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, поручил провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
