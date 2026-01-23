Доллар США: улыбка превращается в гримасу

Эпоха исключительности доллара подходит к концу, говорится в отчете Goldman Sachs "Прогноз глобального валютного рынка на 2026 год: различные сценарии снижения доллара". Zakon.kz сделал анализ отчета, чтобы понять, какие валюты в текущем году станут лидерами, а какие – аутсайдерами.

Уход доллара

Аналитики Goldman Sachs (ведущий американский инвестиционный банк и финансовый конгломерат, основанный в 1869 году. Специализируется на инвестиционном банкинге, торговле ценными бумагами, управлении активами и консультациях для корпораций, правительств и суперсостоятельных клиентов. – Прим. ред.) ожидают в своем отчете, что доллар продолжит терять позиции в 2026 году, и выделяют три момента:

Переоцененность. Даже после падения в 2025 году доллар остается переоцененным примерно на 15%. Эффект "Улыбки доллара". Традиционно доллар растет либо при очень сильной экономике США, либо при глобальном кризисе. Сейчас ожидания по США находятся в "низине" этой улыбки – экономика устойчива, но уже не обгоняет весь мир с таким отрывом. Риски. Главная угроза для доллара – возможный пересмотр "технологической исключительности" США. Если успехи ИИ перестанут быть чисто американской историей, спрос на активы США (и доллар) резко упадет.

"Наша основная точка зрения по-прежнему заключается в том, что меньший, чем прежде, рост американской экономики должен привести к ослаблению доллара в долгосрочной перспективе. Впервые мы сформулировали эту точку зрения в апреле 2025 года, когда пришли к выводу, что чистый эффект изменений в политике США и за рубежом, вероятно, сократит разрыв между показателями США и остального мира и уменьшит спрос на американские активы". Goldman Sachs

Примечание. Улыбка доллара – это финансовая теория, описывающая U-образную зависимость курса доллара США от экономических условий. Доллар укрепляется на концах "улыбки": при сильном кризисе (спрос на безопасные активы) и при мощном росте экономики США (приток инвестиций).

Левая часть "улыбки": инвесторы бегут в USD, как убежище. Дно: слабая экономика США, низкие ставки – доллар падает. Правая часть: восстановление и рост ВВП – ожидания повышения ставок ФРС толкают доллар вверх. Теория предложена Стивеном Дженом (ex-Morgan Stanley) в 2001-2003 гг. и часто используется для анализа индекса доллара.

Евро: почти у цели

Евро был лидером роста в 2025 году, но в 2026 году темпы замедлятся. Здесь также есть три причины:

Справедливая цена. Пара EUR/USD приближается к своему "справедливому" значению. Прогноз на 12 месяцев – 1,25, а долгосрочный ориентир к 2035 году – 1,21. Двигатель роста. Экономика Германии начинает восстанавливаться благодаря увеличению госрасходов, что поддержит евро. Уязвимость. Евро остается чувствительным к "китайскому шоку 2.0" (избыточные производственные мощности Китая могут ударить по европейскому экспорту).

Британский фунт как аутсайдер Европы

В отличие от евро у фунта перспективы мрачные.

По мнению специалистов, согласно модели GSDEER, фунт – самая структурно переоцененная валюта среди стран G10 (из–за высокой инфляции в Британии). При этом рынок труда в Британии остывает быстрее, чем в ЕС, что заставит Банк Англии снижать ставки агрессивнее других. Прогноз по паре EUR/GBP – рост до 0,92.

Примечание. GSDEER расшифровывается как Goldman Sachs Dynamic Equilibrium Exchange Rate (Динамический равновесный обменный курс по версии Goldman Sachs). Если говорить просто – это "математический компас", который помогает банку понять, сколько должна стоить валюта на самом деле, если отбросить спекуляции, панику на рынках и временные новости.

Йена: защитный актив, а не спонсор

Йена остается "темной лошадкой" из-за политической нестабильности в Японии. После победы Санаэ Такаити на выборах на пост премьера в йене сохраняется премия за фискальный риск. Эксперты советуют использовать йену как страховку (хедж) в портфелях, а не как валюту для фондирования рисковых сделок. Ожидается умеренное укрепление, если разница в ставках с США продолжит сокращаться.

Юань: скрытая мощь

Юань специалисты называют одной из самых недооцененных валют в мире. Благодаря низкой инфляции и росту экспорта (прогноз +5-6% в год) реальный курс юаня крайне выгоден для Китая. Аналитики ждут укрепления USD/CNY до 6,85 в течение года, но предупреждают: власти Китая будут сдерживать резкие скачки, чтобы не навредить экспортерам. Долгосрочный прогноз на 2035 год – 5,17.

Рупия: путь к стабильности

2025 год был провальным для индийской рупии из-за дефицита текущего счета и санкций США за импорт российской нефти. Но есть и хорошие новости: почти весь негатив уже заложен в цену. Инфляция в Индии низкая, а золотовалютные резервы снова приближаются к 700 млрд долларов. Прогноз: рупия будет стабильной и станет хорошим источником дохода для инвесторов (carry trade) с низкой волатильностью. Прогноз на 12 месяцев – 91 рупия за доллар.

Фото: Zakon.kz

Главные выводы для инвесторов

Мир движется к дедолларизации портфелей не из-за политики, а из-за экономики – активы в других странах становятся привлекательнее.

Возрастают ставки на развивающиеся рынки (EM): валюты Бразилии (BRL), ЮАР (ZAR) и Казахстана (KZT) выглядят перспективно благодаря высокой доходности.

Намечается "Скандинавский прорыв". Шведская (SEK) и норвежская (NOK) кроны остаются фаворитами в Европе благодаря устойчивым бюджетам и ориентации на рост цикличных отраслей.

Таким образом, 2026 год станет временем "перенастройки" валютных курсов к их справедливым значениям. Для казахстанского тенге это может означать период относительной стабильности по отношению к слабеющему доллару, но повышенную волатильность в парах с валютами основных торговых партнеров (евро и юанем).

