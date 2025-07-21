Игра престолов на валютном рынке: тенге против доллара

Аналитический гигант Goldman Sachs опубликовал краткосрочный прогноз валютного рынка, который звучит как тревожный звонок для господства доллара США. После стремительного роста в начале июля американская валюта стоит на пороге возможного тактического разворота, - сообщает Zakon.kz.

Что ждет доллар в ближайшем будущем?

Несмотря на недавний скачок в июле, когда индекс доллара США вырос на 1,7% с 96,07 до 97,98 пунктов, Goldman Sachs (американская и международная инвестиционная банковская и финансовая компания, глобальный лидер в сфере финансовых услуг, - прим.ред.) указывает на потенциальные проблемы в этой силе. Возобновление роста американских активов стало катализатором восстановления доллара, при этом создавая серьезный риск для долгосрочного "медвежьего" прогноза банка.

Казахстанский экономист Эльдар Шамсутдинов поддерживает эту точку зрения.

"Тактический отскок доллара близок к завершению. Доллар торговался более уверенно в последние недели, но не без шероховатостей, которые, как мы считаем, указывают на то, как, скорее всего, завершится этот отскок". Эльдар Шамсутдинов

Эксперт подчеркивает, что более высокая доходность в США затрудняет продолжение перераспределения активов в пользу других стран, которое вело к ослаблению доллара в течение этого года.

По мнению аналитиков Goldman Sachs во главе со стратегом Камакшьей Триведи, более сбалансированная глобальная доходность и возросшая политическая неопределенность должны способствовать диверсификации портфелей с уходом от американских активов.

"Реакция доллара на тарифные новости и потенциальные изменения в руководстве ФРС свидетельствуют о том, что иностранные инвесторы все еще ищут причины для переоценки своих вложений". Goldman Sachs

Фото: Zakon.kz

Долларовые "трещины"

Нестабильная корреляция доллара и акций, вероятно, приведет к увеличению потоков хеджирования, предвещая период повышенной турбулентности.

Эльдар Шамсутдинов выделяет следующие "трещины", которые могут привести к новому ослаблению доллара:

Доллар теряет функцию защитного актива;

Возможный ущерб от торговой войны для экономики США;

Трамп может уволить главу ФРС;

ФРС может понизить ставку при мягкой инфляции.

EUR/GBP: фунт под давлением фискальных рисков

Интересные судьбы могут ждать фунт и евро. Несмотря на недавние позитивные данные по инфляции и рынку труда, поддержавшие британский фунт в краткосрочной перспективе, Goldman Sachs сохраняет свой негативный среднесрочный прогноз по EUR/GBP. Банк указывает на сложные показатели оценки и ожидания, что окончательная ставка Банка Англии (BoE) будет ниже текущей рыночной цены.

Экономисты Goldman перенесли свой прогноз по последовательному снижению ставок Банка Англии с сентября на ноябрь, что, по словам Триведи, "еще больше отодвигает ожидаемое нами ослабление фунта стерлингов".

Турецкая лира теряет привлекательность Сarry Тrade

Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по турецкой лире, отметив, что, хотя валюта продолжает обеспечивать стабильную доходность от операций с переносом, ее относительная привлекательность снизилась в преддверии ожидаемого снижения процентной ставки Центробанка. Экономисты Goldman ожидают, что Центральный банк Турции снизит ставку на 350 базисных пунктов на следующей неделе до 43%, в то время как консенсус-прогноз рынка указывает на меньшее снижение.

В результате банк обновил свои прогнозы по паре USD/TRY до 42, 44 и 48 на горизонты 3, 6 и 12 месяцев соответственно.

А что будет с тенге?

На фоне глобальных валютных колебаний Нацбанк Казахстана взял курс на "структурное ужесточение без изменения ставки", отмечает Эльдар Шамсутдинов.

"Это проявляется во введении буфера по потребкредитам и росте резервных требований, что охлаждает спрос без формального ужесточения монетарной политики". Эльдар Шамсутдинов

Зеркалирование валютных операций, по мнению Шамсутдинова, указывает на продолжающееся управление ликвидностью в тенге через золото и внешние каналы. Рост рисковой доли в портфелях Нацфонда и ЕНПФ отражает попытку нарастить доходность в условиях жесткой внутренней политики.

Все это – сигналы рынку: период монетарной "паузы" не означает ослабления давления, и наиболее ярким маркером действенности мер будут темпы роста потребкредитования.

Фото: Zakon.kz

В свою очередь, финансист Арсен Темирбаев уверен, что курс в районе 530 тенге за 1 доллар – надолго. Это связано с влиянием внешних факторов, таких как цены на нефть и колебания курса российского рубля.

"В краткосрочной перспективе вероятны флуктуации вблизи значений 525-535 тенге за доллар. Долгосрочное удержание курса на этом уровне будет зависеть от динамики мировых цен на энергоносители и валютных курсов основных торговых партнеров Казахстана". Арсен Темирбаев

Что все это означает для инвесторов? Прогноз Goldman Sachs, подкрепленный мнением казахстанских экономистов, ясно указывает на предстоящий период повышенной волатильности и потенциальных изменений в расстановке сил на мировом валютном рынке.

Инвесторам необходимо проявлять крайнюю осторожность, отслеживая не только макроэкономические данные, но и политические события, которые могут кардинально изменить текущие тенденции.

В конце отметим, что сегодня по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 529,44 тенге, снизившись на 3,89 тенге.