Огурцы против говядины: кто выйдет победителем в битве против инфляции в 2026 году
Редакция Zakon.kz проанализировала свежие данные статистики и выяснила, какие продукты продолжают "кусаться", а какие позволяют казахстанцам существенно экономить.
Главный позитивный итог третьей недели января – сохранение нулевой динамики. Общий индекс цен к уровню прошлой недели составил ровно 100,0%. Это означает, что в среднем корзина базовых продуктов не подорожала ни на тиын. Этот "штиль" продолжается с начала года, что является важным индикатором стабилизации рынка после новогодних праздников.
Мясной пояс: основные факторы роста
Если смотреть на годовой разрез (январь 2026 г. к январю 2025 г.), общая инфляция по группе СЗПТ, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, составила 7,4%. Основную нагрузку на кошелек потребителя продолжают оказывать мясные продукты. Именно они стали главными "ускорителями" годового индекса:
- Говядина (бескостная) – подорожала на 30,9% за год.
- Баранина – рост составил 29,1%.
- Говядина с костями – прибавила в цене 28,7%.
- Мясной фарш – рост на 27,0%.
Также значительный вклад в годовой рост внесли подсолнечное масло (+15,4%), морковь (+14,3%) и соль (+13,7%).
Овощная дефляция
Рост цен на мясо успешно компенсируется удешевлением других важных позиций. Настоящими "якорями", удерживающими инфляцию от резкого скачка, стали овощи и некоторые крупы, которые за год значительно упали в цене:
- Огурцы – стали абсолютными лидерами дефляции, подешевев на 14,4% за год.
- Помидоры – цены снизились на 9,7%.
- Картофель – стал на 8,4% дешевле, чем в прошлом году.
- Рис – подешевел на 4,9%.
Прогноз на 2026 год
Текущая динамика позволяет определить продуктовых "фаворитов" и "антилидеров" ценового ралли в 2026 году.
Если текущие темпы начала 2026 года сохранятся, итоговая инфляция по социально значимым продуктам зафиксируется на отметке 5,2%. Данный (разумеется, очень приблизительный) расчет опирается на накопленный рост цен в 0,3% за первые три недели января.
Скорее всего, в лидерах по росту цен останутся продукты животноводства (говядина, конина, сливочное масло). Это связано с высокой себестоимостью кормов и логистикой. Также в зоне риска находятся молочные продукты (творог, сыр), которые сейчас показывают годовой рост в районе 7–13%.
Аутсайдерами по темпам роста останутся сезонные овощи и крупы. Рис и гречка, вероятно, сохранят стабильные ценники благодаря хорошему урожаю и насыщенности рынка.
Несмотря на годовой прирост в 7,4%, текущая недельная стабильность дает надежду на умеренную инфляционную траекторию в первом квартале 2026 года.
