Инфляция в мире: на каком месте находится Казахстан

Мировая экономика продолжает борьбу с обесцениванием денег, но успехи неравномерные. Пока одни страны фиксируют нулевой рост цен, другие тонут в трехзначных показателях. Редакция Zakon.kz изучила свежие данные МВФ, чтобы определить реальное место нашей страны в глобальной гонке цен.

Согласно данным отчета World Economic Outlook, средний уровень мировой инфляции составляет 4,2%. "Нормальным" коридором экономисты считают диапазон от 2,0% до 3,0%. К сожалению, Казахстан, находясь в "красной зоне" высокого ценового давления, в эти рамки не вписывается.

Двузначные цифры на фоне соседей

На экономической карте мира Казахстан выделен тревожным цветом. Уровень инфляции в республике зафиксирован на отметке 12,3%. Это почти в три раза выше среднемирового показателя.

Особое внимание привлекает сравнение с ключевыми торговыми партнерами и географическими соседями. В текущем году динамика цен в Казахстане оказалась выше, чем в странах, традиционно имеющих схожие экономические циклы:

Россия показывает уровень инфляции в 5,6%.

показывает уровень инфляции в 5,6%. Узбекистан также демонстрирует более сдержанную динамику – 7,3%.

также демонстрирует более сдержанную динамику – 7,3%. Кыргызстан закончил год с высокой инфляцией (9,4%), но не перешел рамку в 10%.

закончил год с высокой инфляцией (9,4%), но не перешел рамку в 10%. Китай, наш восточный сосед и крупнейшая экономика региона, вовсе остановил рост цен, показав 0,0%.

Есть в Центрально-Азиатском и вообще в Евразийском регионе и рекордсмены. Это страны с хроническими структурными проблемами, такие как Иран (42,4%) или Турция (31,7%), которая продолжает многолетнюю борьбу с ростом цен. Украина, находящаяся в сложнейшей ситуации, показывает 9,3%.

Фото: Zakon.kz

Глобальные антирекорды

На другом конце спектра находятся государства, где деньги обесцениваются с катастрофической скоростью. Абсолютным антилидером 2025 года стала Венесуэла с показателем 269,9%. За ней следуют африканские страны: Южный Судан (97,5%), Зимбабве (89,0%) и Судан (87,2%).

В этих регионах инфляция перестала быть экономическим показателем и превратилась в гуманитарную проблему, уничтожающую доходы населения за считанные дни.

Островки стабильности

Развитые экономики в большинстве своем сумели обуздать цены. США вернулись в комфортный коридор с показателем 2,7%, Канада достигла идеальных 2,0%, а страны Евросоюза (Франция – 1,1%, Германия – 2,1%) демонстрируют завидную стабильность.

Самый низкий уровень инфляции в мире зафиксирован в Панаме (-0,1%), где цены даже немного снизились. Также в список стран с минимальной инфляцией вошли Таиланд (0,2%), Швейцария (0,1%) и Австралия (2,6%).

Отметим, что в своем Послании президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал инфляцию главной проблемой страны, а правительство и Нацбанк разработали специальную программу по борьбе с ростом цен.