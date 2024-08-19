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Пособие по многодетности: кто и сколько получает в Казахстане

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 09:37 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 19 августа 2024 года рассказали, кто из граждан может претендовать на государственно пособие по многодетности, а также озвучили его размер, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что на данное пособие могут претендовать семьи, имеющие четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

"Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка", – уточнили в МТСЗН РК.

Также в Минтруда отметили, что с 1 января текущего года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

"В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

Напомним, что за июнь 2024 года государственное пособие по многодетности получили 594,8 тыс. семей на общую сумму 40 млрд тенге.

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