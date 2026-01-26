Что поддерживает курс тенге и почему доллар сдает позиции на мировых рынках

На прошедшей неделе тенге продолжил укрепление, отыгрывая позиции у американского доллара: за неделю нацвалюта укрепилась на 1,53%, сообщает Zakon.kz.

В годовом выражении динамика выглядит еще более показательно. Год назад, 26 января 2025 года, доллар стоил 517,84 тенге, а сегодня его курс составляет 503,35. Таким образом, за 12 месяцев тенге укрепился к доллару на 2,8%.

"Ястребиное" поведение Нацбанка

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, особо показательными стали пятничные торги на бирже KASE: курс USD/KZT снизился до 503,19 тенге за доллар при объеме торгов в 329,2 млн долларов. Хотя сохранение базовой ставки на уровне 18% во многом уже было учтено рынком, заметную поддержку тенге оказало "ястребиное" заявление Нацбанка.

"Монетарный регулятор послал четкий сигнал: высокие ставки сохранятся в течение всего первого полугодия текущего года. Более того, Нацбанк не исключил возможности дополнительного повышения ставки при отсутствии устойчивого снижения инфляции". АФК

Это охладило спекулятивный спрос и повысило привлекательность тенговых активов.

Интерес к тенге на фоне волатильности

Экономист Руслан Султанов подчеркивает, что средневзвешенный курс доллара на неделе последовательно снижался с 509,6 тенге за доллар в понедельник до 503,4 тенге в пятницу. Амплитуда колебаний составила 6,2 тенге, что говорит о высокой волатильности, которая в итоге разрешилась в пользу тенге.

Торговая активность на бирже заметно выросла:

среднедневной объем составил 294,2 млн долларов;

пик активности пришелся на четверг – около 383 млн долларов;

минимум зафиксирован в понедельник – около 191 млн долларов.

"По конфигурации заявок видно, что при высоких объемах интерес к покупке валюты сохранялся, однако приток предложения со стороны экспортеров и крупных игроков перевешивал спрос, что и тянуло курс вниз". Руслан Султанов

Фото: Zakon.kz

Фактор Трампа и падение доллара

Мировая неопределенность вокруг курса политики США стала мощным внешним подспорьем для тенге. Резкие заявления Дональда Трампа усилили колебания на глобальном рынке, что сопровождалось ослаблением индекса доллара (DXY). За неделю индекс снизился с 99,39 до 98,35 пункта, а к сегодняшнему дню падение ускорилось до 96,950. Общий спад DXY за неделю составил 2,27%.

Примечание: DXY – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Ослабление доллара на глобальном рынке создало благоприятный бэкграунд для большинства валют развивающихся рынков. За последние семь дней наметился четкий тренд на укрепление:

Российский рубль (RUB) : курс укрепился до 75,2 за доллар (+2,1% за неделю). Поддержку оказали продажи валюты Центробанком (17,4 млрд руб. в день) и ставка 16%.

: курс укрепился до 75,2 за доллар (+2,1% за неделю). Поддержку оказали продажи валюты Центробанком (17,4 млрд руб. в день) и ставка 16%. Южноафриканский ранд (ZAR) : прибавил 1,3%, до 16,05 за доллар, на фоне рекордного роста цен на золото и серебро.

: прибавил 1,3%, до 16,05 за доллар, на фоне рекордного роста цен на золото и серебро. Мексиканское песо (MXN) : курс укрепился на 1,2%, до 17,35 за доллар.

: курс укрепился на 1,2%, до 17,35 за доллар. Бразильский реал (BRL) : показал умеренный рост на 0,8%, достигнув отметки 5,30.

: показал умеренный рост на 0,8%, достигнув отметки 5,30. И только турецкая лира (TRY): осталась аутсайдером, потеряв 0,3% и обновив исторический минимум в 43,39 лиры за доллар из-за внутренней инфляции.

Ранее мы рассказали, почему в Казахстане укрепляется курс российского рубля.