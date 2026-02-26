Курс доллара продолжает расти на торгах 26 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,75 тенге, поднявшись еще на 0,27 тенге.
Курс российского рубля составил 6,52 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,57 тенге (+0,86).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499-501,5 тенге, евро – по 590,8-595,9 тенге, рубли – по 6,40-6,52.
Мировые цены на нефть растут на торгах 26 февраля.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,25%, до 70,87 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,21%, до 65,56 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,26 тенге, евро – 590,38 тенге, рубля – 6,54 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 февраля, можно здесь.