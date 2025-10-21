Минэнерго: Мораторий на рост цен на бензин и дизтопливо – не признание ошибки

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 21 октября 2025 года в кулуарах Акорды озвучил, что введенный мораторий на рост цен на топливо не является признанием ошибки, а направлен на сдерживание инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что либерализацию никто не отменял.

"Был указ президента о мерах по либерализации всех рынков – этот указ действует. Сейчас процесс приостановлен. Мораторий – это и есть приостановление. Сколько потребуется времени, столько он и (будет действовать – Прим. ред.) – до установления нормального, комфортного уровня инфляции. В целом, вы понимаете, если государство не является участником, как раньше, в установлении цен, то оно держится в сторонке. Мы провели соответствующие переговоры и рекомендовали нашим коллегам не поднимать цены. Государство напрямую, как раньше, когда Минэнерго своими указами устанавливало потолок цен, этого не делает", – озвучил министр.

Отвечая на вопрос журналистов, министр отметил, что мораторий – это не признание ошибки, а мера для стабилизации и улучшения ситуации с инфляцией.

29 января 2025 года в Казахстане отменили государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо.

16 октября 2025 года стало известно, что в Казахстане вводится мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.