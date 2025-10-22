Глава Минэнерго о ценах на топливо: Драматических всплесков не допустим

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 22 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, стоит ли ожидать резкого роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) после снятия соответствующего моратория, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не будет ли "эффекта пружины" после снятия моратория на повышение цен на топливо и в итоге казахстанцы получат резкий скачок цен.

"Казахстан – государство с социально-ориентированной поддержкой. Таких драматических всплесков мы не допустим, потому что это будет влиять на жизнь обычных казахстанцев. Все будет под контролем", – отметил Ерлан Аккенженов.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, как долго будет действовать введенный в Казахстане мораторий на повышение цен на бензин.