Общество

Глава Минэнерго о ценах на топливо: Драматических всплесков не допустим

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 15:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 22 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, стоит ли ожидать резкого роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) после снятия соответствующего моратория, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не будет ли "эффекта пружины" после снятия моратория на повышение цен на топливо и в итоге казахстанцы получат резкий скачок цен.

"Казахстан – государство с социально-ориентированной поддержкой. Таких драматических всплесков мы не допустим, потому что это будет влиять на жизнь обычных казахстанцев. Все будет под контролем", – отметил Ерлан Аккенженов.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, как долго будет действовать введенный в Казахстане мораторий на повышение цен на бензин.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
