События

Минобороны Казахстана объявило об экстренных мерах после гибели солдат

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 12:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство обороны (МО) Казахстана 28 января 2026 года выступило с официальным уведомлением, заявив о комплексных мерах после трагических происшествий в армии, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, в связи с гибелью военнослужащих с начала 2026 года руководство ведомства выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших военнослужащих.

Далее отмечено, что командование Вооруженных сил в полной мере осознает всю серьезность произошедшего и степень ответственности за обеспечение безопасности воинской службы.

Так, по поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем.

Первое. Усилен контроль за организацией воспитательной работы и состоянием воинской дисциплины. Ужесточены требования к соблюдению уставных норм и мер безопасности при обращении с оружием, проведении занятий, стрельб и выполнении задач.

Второе. В воинские части Вооруженных сил направлены комиссии для комплексного психологического обследования каждого солдата. Проводится повторная оценка психического состояния военнослужащих, уровня их психологической готовности к выполнению служебных задач.

Третье. Повышена персональная ответственность командиров и сержантского состава. Основной акцент сделан на профилактику происшествий и формирование устойчивых навыков безопасного поведения.

Четвертое. Организованы всесторонние проверки воинских частей силами военной полиции. Усилен контроль за личным составом, в том числе во внеслужебное время.

Пятое. Введен круглосуточный контроль и приняты дополнительные профилактические меры, направленные на предупреждение правонарушений и происшествий.

Шестое. Системно налажена постоянная видеосвязь военнослужащих с родными. Кроме того, командиры подразделений поддерживают регулярную связь с родителями через официальные коммуникационные каналы.

"По всем фактам происшествий приняты конкретные кадровые и дисциплинарные решения. К дисциплинарной ответственности привлечены командующий Регионального командования "Восток", начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе. Командир воинской части, где произошла гибель военнослужащего, его заместитель, а также командир батальона освобождены от занимаемых должностей".Пресс-служба МО РК

Все принимаемые меры, как уточняют в оборонном ведомстве, направлены прежде всего на сохранение жизни и здоровья личного состава и недопущение подобных трагедий в дальнейшем.

"Работа в данном направлении будет продолжена на постоянной основе", – заверили в МО.

27 января 2026 года в Генеральной прокуратуре заявили, что в Жамбылской области погиб военнослужащий срочной службы. Немного ранее сообщалось о другом происшествии. 23 января 2026 года в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы умер военнослужащий срочной службы.

