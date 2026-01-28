"Смертность" бизнеса в Казахстане снижается: доля активных предприятий достигла рекордных 91,5%

Малый и средний бизнес (МСП) Казахстана окончательно перешел от стадии количественного накопления к качественному рывку. Свежие данные статистики говорят: предприниматели начинают производить значительно больше продукции при сопоставимых ресурсах, сообщает Zakon.kz.

Бизнес становится устойчивее

Главная тенденция 2025 года, отраженная в подсчетах Бюро национальной статистики АСПиР РК, – опережающий рост действующих субъектов над зарегистрированными. Если за год общее число регистраций выросло на 5,3%, то количество реально работающих компаний увеличилось на 6,1%. Это означает, что доля активных предприятий достигла рекордных 91,5%.

Особенно примечательна ситуация в регионах. Туркестанская область демонстрирует феноменальную "живучесть" бизнеса (98% действующих субъектов), в то время как столица остается зоной высокого риска и высокой ротации – здесь активны лишь 87,1% предпринимателей.

Это говорит о том, что в регионах бизнес более консервативен и привязан к базовым потребностям, а в Астане рынок перенасыщен и более агрессивен.

Фото: Zakon.kz

Парадокс малых предприятий

Анализ структуры выпуска продукции выявляет важный вывод: реальный вклад в экономику обеспечивают не миллионы индивидуальных предпринимателей, а сравнительно небольшая группа малых юридических лиц.

Индивидуальные предприниматели (ИП) составляют почти 72% всего бизнес-ландшафта, но производят лишь 23,7% продукции. В то же время малые предприятия (юридические лица), которых всего 16,9% от общего числа, генерируют более 56% всего оборота МСП – это 41,6 триллиона тенге.

Таким образом, именно переход из статуса ИП в полноценную компанию с наемным персоналом и структурой становится главным фактором роста национального продукта.

Транспортный бум и логистический прорыв

Отраслевой анализ выявил взрывной рост в сфере транспорта и складирования. За год количество зарегистрированных субъектов в этой нише подскочило со 122 тыс. до 195 тысяч единиц. Это прямой ответ бизнеса на развитие транзитных коридоров и бурный рост электронной коммерции. Логистика стала самым быстрорастущим сегментом, потеснив традиционные сферы.

В то же время сельское хозяйство показывает тревожный сигнал: количество зарегистрированных субъектов в этой сфере сократилось (с 312 тыс. до 286 тыс.). Однако объем выпуска продукции при этом вырос с 3,1 трлн до 4,2 трлн тенге.

Вывод очевиден: происходит консолидация рынка. Мелкие фермеры уступают место более крупным и эффективным хозяйствам, которые способны производить больше продукции меньшими силами.

Фото: Zakon.kz

Экономика мегаполисов

Для Алматы и Астаны малый и средний бизнес перестал быть вспомогательным сектором – теперь это основной работодатель. Доля занятых в МСП в этих городах является самой высокой в стране. В Алматы каждый второй трудоспособный горожанин работает на себя или в малом бизнесе.

Всего же по стране в секторе занято 4,52 миллиона человек. Это означает, что почти половина всех работающих казахстанцев (46,2%) сегодня не зависят от государства или крупных промышленных гигантов, а обеспечивают себя сами.

Ранее мы рассказали о главных проблемах, которые мешают развитию бизнеса в стране.