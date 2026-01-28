#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Финансы

"Смертность" бизнеса в Казахстане снижается: доля активных предприятий достигла рекордных 91,5%

Малый бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:17 Фото: Zakon.kz
Малый и средний бизнес (МСП) Казахстана окончательно перешел от стадии количественного накопления к качественному рывку. Свежие данные статистики говорят: предприниматели начинают производить значительно больше продукции при сопоставимых ресурсах, сообщает Zakon.kz.

Бизнес становится устойчивее

Главная тенденция 2025 года, отраженная в подсчетах Бюро национальной статистики АСПиР РК, – опережающий рост действующих субъектов над зарегистрированными. Если за год общее число регистраций выросло на 5,3%, то количество реально работающих компаний увеличилось на 6,1%. Это означает, что доля активных предприятий достигла рекордных 91,5%.

Особенно примечательна ситуация в регионах. Туркестанская область демонстрирует феноменальную "живучесть" бизнеса (98% действующих субъектов), в то время как столица остается зоной высокого риска и высокой ротации – здесь активны лишь 87,1% предпринимателей.

Это говорит о том, что в регионах бизнес более консервативен и привязан к базовым потребностям, а в Астане рынок перенасыщен и более агрессивен.

МСБ, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:17

Фото: Zakon.kz

Парадокс малых предприятий

Анализ структуры выпуска продукции выявляет важный вывод: реальный вклад в экономику обеспечивают не миллионы индивидуальных предпринимателей, а сравнительно небольшая группа малых юридических лиц.

Индивидуальные предприниматели (ИП) составляют почти 72% всего бизнес-ландшафта, но производят лишь 23,7% продукции. В то же время малые предприятия (юридические лица), которых всего 16,9% от общего числа, генерируют более 56% всего оборота МСП – это 41,6 триллиона тенге.

Таким образом, именно переход из статуса ИП в полноценную компанию с наемным персоналом и структурой становится главным фактором роста национального продукта.

Транспортный бум и логистический прорыв

Отраслевой анализ выявил взрывной рост в сфере транспорта и складирования. За год количество зарегистрированных субъектов в этой нише подскочило со 122 тыс. до 195 тысяч единиц. Это прямой ответ бизнеса на развитие транзитных коридоров и бурный рост электронной коммерции. Логистика стала самым быстрорастущим сегментом, потеснив традиционные сферы.

В то же время сельское хозяйство показывает тревожный сигнал: количество зарегистрированных субъектов в этой сфере сократилось (с 312 тыс. до 286 тыс.). Однако объем выпуска продукции при этом вырос с 3,1 трлн до 4,2 трлн тенге.

Вывод очевиден: происходит консолидация рынка. Мелкие фермеры уступают место более крупным и эффективным хозяйствам, которые способны производить больше продукции меньшими силами.

МСБ, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:17

Фото: Zakon.kz

Экономика мегаполисов

Для Алматы и Астаны малый и средний бизнес перестал быть вспомогательным сектором – теперь это основной работодатель. Доля занятых в МСП в этих городах является самой высокой в стране. В Алматы каждый второй трудоспособный горожанин работает на себя или в малом бизнесе.

Всего же по стране в секторе занято 4,52 миллиона человек. Это означает, что почти половина всех работающих казахстанцев (46,2%) сегодня не зависят от государства или крупных промышленных гигантов, а обеспечивают себя сами.

Ранее мы рассказали о главных проблемах, которые мешают развитию бизнеса в стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Где в Казахстане самый активный малый бизнес: рейтинг регионов
15:27, 16 апреля 2025
Где в Казахстане самый активный малый бизнес: рейтинг регионов
В Карагандинской области растет деловая активность бизнеса
14:50, 22 сентября 2025
В Карагандинской области растет деловая активность бизнеса
Капитальные инвестиции в экономику Казахстана: слабый рост и рекордная доля бюджета
10:40, 18 марта 2025
Капитальные инвестиции в экономику Казахстана: слабый рост и рекордная доля бюджета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шесть шайб решили исход матча молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
15:42, Сегодня
Шесть шайб решили исход матча молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
Как Казахстан выступит на Олимпиаде в Италии: прогноз
15:26, Сегодня
Как Казахстан выступит на Олимпиаде в Италии: прогноз
Казахстанский хоккеист помог своей команде одержать победу в ВХЛ
15:25, Сегодня
Казахстанский хоккеист помог своей команде одержать победу в ВХЛ
В Казахстане наказали участников массовой драки на детском турнире по футзалу
15:04, Сегодня
В Казахстане наказали участников массовой драки на детском турнире по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: