Почему доллар в Казахстане пробивает исторический максимум

Валютный рынок Казахстана переживает драматичный понедельник, 29 сентября: тенге резко ослаб к доллару США, пробив психологически важный рубеж, сообщает Zakon.kz.

Сводка: курсовая лихорадка

По состоянию на 15:30 доллар в обменных пунктах Астаны покупали/продавали по 544,37-549,40 тенге. Рост за сутки впечатляет: курс продажи вырос примерно на 0,36%, а курс покупки – примерно на 0,35%.

На межбанковском рынке ситуация была еще более напряженной. На Forex доллар сначала дорожал до 549,39 тенге (исторический максимум), а торги на KASE в 15:30 закрылись на уровне 548,79 тенге. Это значительный рост – 4,34 тенге за сутки. Официальный курс Национального банка на 29 сентября при этом составляет 544,26 тенге за доллар.

Параллельно с долларом заметно подскочили курсы других валют: рубль подорожал до 6,59 тенге, а юань – до 76,9 тенге.

О чем говорят аналитики

Прогнозы аналитиков и трейдеров сходятся в одном: давление на тенге сохраняется.

Трейдер Дж. Ломм с площадки Investing отмечает, что технические индикаторы и графики, как и неделю назад, указывают на продолжение падения тенге.

"Сегодня тенге уже "щупал" отметку 549,3 тенге, то есть был очень близок к 549,5 – историческому максимуму (all-time high). Хотя сейчас курс немного откатился, в краткосрочной перспективе для Национального банка 550 тенге является ключевым психологическим уровнем. Удерживать курс ниже 545 тенге Нацбанку будет крайне сложно. Вывод остается прежним: если Нацбанк не выйдет с валютными вливаниями, курс сегодня, скорее всего, будет находиться в диапазоне 547-548+ с уклоном к верхней границе – 548-549,5 тенге. Появилась реальная вероятность захода за 550 тенге". Дж. Ломм

Экономист Эльдар Шамсутдинов так описывает ситуацию на бирже.

"Торги в понедельник начались с резкого падения тенге – доллар сразу стал стоить на 3 тенге дороже, чем в пятницу. На рынке много тех, кто хочет купить доллары, и их активность сильно "давит" на курс". Эльдар Шамсутдинов

На цене 549,47 тенге стоял крупный "потолок" – заявка на продажу 1 млн долларов, которая пока не дает курсу подняться выше (это называется "сопротивление"). Когда курс начал падать, его поддержали покупатели на уровне 548,90 тенге.

Вероятно, сегодня-завтра курс будет колебаться в узком диапазоне между 548,7 и 549,5 тенге. Однако есть высокий риск, что, если крупный продавец уйдет или его заявку выкупят, курс моментально пробьет этот "потолок" и достигнет отметки 550 тенге.

Фундаментальные причины: ставка, нефть и геополитика

Помимо биржевой динамики, существуют более фундаментальные факторы, влияющие на курс. Эльдар Шамсутдинов выделил несколько ключевых моментов.

Процентная ставка. Решение Национального банка не поднимать ставку в начале года, несмотря на высокие инфляционные ожидания, ограничивает возможности для жестких мер сейчас. На фоне общего смягчения ставок в развивающихся странах возможности для повышения ставки в Казахстане ограничены. Инфляция. Прогнозы предполагают, что двузначная инфляция сохранится и в 2026 году, что оказывает постоянное давление на национальную валюту. Нефть и КТК. Рынок слабо отыграл потенциальные риски, связанные с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Ноябрьский фьючерс на Brent торгуется на уровне 68,11 доллара, показав снижение за день. Тем не менее эксперт отмечает, что вероятность удержания цены на уровне 65 долларов за баррель высока, а прогнозы на 2026 год дают коридор 55-60 долларов.

Фактор KASE: мало игроков, большие скачки

Одним из наиболее значимых и специфических факторов, по мнению экономиста, является структура торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

"На бирже активно торгуют всего от 5 до 15 участников из общего списка в 30. Чем меньше игроков на рынке, тем более вероятны экстремумы – то есть резкие пики вверх или вниз. У нас в основном наблюдаются резкие скачки вверх, потому что отсутствует альтернативное мнение: все игроки верят, что тенге будет слабеть. Как только эта вера становится всеобщей, ослабление происходит еще быстрее". Эльдар Шамсутдинов

Экономист допускает, что НБРК "встал на 550 тенге" за доллар еще утром.

"Вновь повторю свой тезис: на биржевые торги пора запускать физические лица, поскольку 15 действующих игроков всегда будут давить тенге вниз". Эльдар Шамсутдинов

Теневой спрос через рубль

Эксперт также указал на необычный рост объемов торгов с российским рублем, достигавший в пиковые дни до 50% от общей валютной массы. Причина кроется в механике торгов: чтобы купить или продать рубль на KASE, участник рынка вынужден проводить промежуточную операцию через доллар.

Это означает, что неявный спрос на доллар, вызванный покупкой рубля, также усиливает давление на тенге. Рублевые сделки сейчас составляют 20-25% против прежних 10-15%. В пиковые дни этот показатель достигает 50%, подчеркивает экономист.

Сентябрьские интервенции Нацбанка

Стоит отметить, что Национальный банк продолжает сдерживать волатильность за счет интервенций. По данным на начало сентября, в августе тенге даже укрепился на 0,4%, до 538,60 за доллар.

Продажи валюты из Национального фонда в августе составили 420 млн долларов, покрыв 9% от общего объема торгов. В сентябре Нацбанк планирует продать из Национального фонда от 400 до 500 млн долларов для обеспечения трансфертов в бюджет.

Эти действия направлены на стабилизацию, однако текущий обвал и прогнозы трейдеров показывают, что фундаментальное и спекулятивное давление на тенге может вскоре превысить возможности регулятора.