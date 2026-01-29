#Казахстан в сравнении
Финансы

Эксперты назвали "самую сильную валюту мира" – и это не доллар

валюты мира, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 11:35 Фото: freepik
Пока американская валюта слабеет из-за политической неопределенности, в мире определился новый безусловный лидер по надежности. Этот актив, издавна считающийся "тихой гаванью", в конце января побил многолетние рекорды, заставив нервничать даже собственных регуляторов, сообщает Zakon.kz.

Свисси: стремительный взлет

Речь идет о швейцарском франке, который обновил максимум более чем за 10 лет. Динамика укрепления валюты впечатляет аналитиков. Только за последний месяц курс вырос к доллару на 4,5%, за полгода – на 5,26%, а в годовом выражении скачок составил внушительные 18,44%.

Давление на доллар усилилось из-за сигналов Минфина США о готовности мириться с более слабым курсом и общей неопределенности экономической политики Вашингтона, утверждает экономист Эльдар Шамсутдинов. В то же время иена, еще один кандидат на роль убежища, сдала позиции после заявлений японских властей о фискальном стимулировании. В итоге потоки капитала хлынули в Швейцарию.

Как отмечает портал Investing, многие специалисты уже охарактеризовали франк как "самую сильную валюту на Земле" в долгосрочной перспективе, отметив, что его поддерживают высокие цены на золото и статус самого надежного убежища в период турбулентности.

Примечание Zakon.kz. Швейцарский франк (CHF) среди трейдеров и в финансовом сленге чаще всего называют "свисси" (от англ. Swissy) – это прямой аналог "бакса" для доллара.

Фото: Zakon.kz

Головная боль для Берна и польза для Казахстана

Для самой Швейцарии столь мощная валюта становится серьезной проблемой. На форуме в Давосе глава Национального банка Швейцарии (SNB) Мартин Шлегель признал: укрепление франка усложняет жизнь регулятору. Страна сейчас борется не с инфляцией, а с риском дефляции, так как дорогой франк снижает цены на импорт и бьет по экспортерам.

Ситуация усугубляется ограниченным набором инструментов.

  • Процентные ставки: SNB сохраняет ставку на уровне 0% уже шесть месяцев и ранее обозначал нежелание возвращаться к отрицательным значениям.
  • Валютные интервенции: этот механизм сейчас сопряжен с политическим риском.

Администрация Трампа ранее вводила против Швейцарии тарифы в 39%, обвинив страну в валютных манипуляциях (позже ставку удалось снизить до 15%). Любые активные попытки искусственно ослабить франк могут спровоцировать новый конфликт с Белым домом.

Несмотря на дезинфляционный эффект для Швейцарии, рынок сдержанно оценивает вероятность того, что SNB сможет быстро переломить тренд. А значит, франк рискует остаться самым дорогим убежищем в мире на ближайшую перспективу.

Укрепление "альпийской валюты" ощущается и в Казахстане. Франк рассматривается как альтернатива доллару и золоту в условиях перегрева местной экономики. Если в июне 2025 года один франк стоил 617 тенге, то сегодня курс достиг отметки 656,12 тенге. Рост за этот период составил 6,34%.

Ранее мы рассказали, что индекс доллара опустился до минимумов 2022 года.

