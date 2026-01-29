#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Финансы

Сколько денег тратят жители Казахстана на курьеров и почту

Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 13:01 Фото: pexels
Жители страны в 2025 году потратили на услуги почты и курьеров 86,2 млрд тенге. И хотя это на 0,4% меньше, чем в 2024 году, рынок остается ключевым двигателем всей e-commerce Казахстана, сообщает Zakon.kz

Региональные лидеры и аутсайдеры

В сегменте, по данным БНС АСПиР РК, уверенно доминирует Алматы с 51 млрд тенге. Это почти 60% от общего объема, что вполне отражает сверх-концентрацию онлайн-торговли в одном мегаполисе. Далее следует Астана с 11 млрд тенге, а замыкает тройку Карагандинская область с 2,8 млрд тенге. На противоположном полюсе – область Улытау с скромными 170 млн тенге, где логистика усложнена низкой плотностью населения. Вообще же, в сельской местности суммарно накопилось 2,5 млрд тенге.

Кстати говоря, согласно отчету PwC (одна из крупнейших в мире международных сетей компаний, оказывающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита, входит в так называемую "большую четверку" аудиторских гигантов, - прим.ред.), доля электронной коммерции в общей структуре розничной торговли Казахстана достигла 17,1%.

Для сравнения: глобальный уровень проникновения e-commerce оценивается аналитиками примерно в 20,5%, что говорит о стремительном сокращении разрыва между Казахстаном и мировыми лидерами.

Так сколько мы тратим на почту и курьеров?

Официальная статистика объединяет почту и курьеров в один показатель, но эксперты оценивают долю курьерских услуг в 80–90% (около 70–77 млрд тенге). Бум крупных маркетплейсов и онлайн-платформ толкает B2B и B2C-доставку, в то время как традиционная почта стагнирует.

При населении около 20 млн человек средние расходы каждого казахстанца на почту и курьеров составляют примерно 4300 тенге в год – это всего 11 тенге в день. Но в Алматы показатель вырастает до 22 000 тенге на жителя, что подчеркивает сильный урбанистический уклон рынка.

Наш вывод. Рынок стабилен, но перенасыщен, особенно в крупных городах. Ждем автоматизацию логистики и диверсификацию в регионы.

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев осенью 2025 года высказался о перспективах использования беспилотников в Казахстане. Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта – такие как специальные автомашины и дроны для доставки грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов, – сказал президент.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Почему казахстанцы тратят на еду половину своих доходов: мнения экспертов
17:05, 16 апреля 2024
Почему казахстанцы тратят на еду половину своих доходов: мнения экспертов
"Модно у молодежи": сколько зарабатывают курьеры в Казахстане
16:57, 31 июля 2024
"Модно у молодежи": сколько зарабатывают курьеры в Казахстане
Сколько денег потратят на вакцинацию девочек от ВПЧ
11:29, 18 января 2024
Сколько денег потратят на вакцинацию девочек от ВПЧ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Русский "Танк" принял вызов скандального американца из UFC
13:06, Сегодня
Русский "Танк" принял вызов скандального американца из UFC
Призёр Олимпийских игр начинает международный сезон в составе сборной Казахстана
12:43, Сегодня
Призёр Олимпийских игр начинает международный сезон в составе сборной Казахстана
Против кого может сыграть Анна Данилина за титул Australian Open
12:35, Сегодня
Против кого может сыграть Анна Данилина за титул Australian Open
В Англии рассказали, в чём Рыбакина круче Швёнтек и Соболенко
12:13, Сегодня
В Англии рассказали, в чём Рыбакина круче Швёнтек и Соболенко
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: