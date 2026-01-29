Сколько денег тратят жители Казахстана на курьеров и почту

Жители страны в 2025 году потратили на услуги почты и курьеров 86,2 млрд тенге. И хотя это на 0,4% меньше, чем в 2024 году, рынок остается ключевым двигателем всей e-commerce Казахстана, сообщает Zakon.kz

Региональные лидеры и аутсайдеры

В сегменте, по данным БНС АСПиР РК, уверенно доминирует Алматы с 51 млрд тенге. Это почти 60% от общего объема, что вполне отражает сверх-концентрацию онлайн-торговли в одном мегаполисе. Далее следует Астана с 11 млрд тенге, а замыкает тройку Карагандинская область с 2,8 млрд тенге. На противоположном полюсе – область Улытау с скромными 170 млн тенге, где логистика усложнена низкой плотностью населения. Вообще же, в сельской местности суммарно накопилось 2,5 млрд тенге.

Кстати говоря, согласно отчету PwC (одна из крупнейших в мире международных сетей компаний, оказывающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита, входит в так называемую "большую четверку" аудиторских гигантов, - прим.ред.), доля электронной коммерции в общей структуре розничной торговли Казахстана достигла 17,1%.

Для сравнения: глобальный уровень проникновения e-commerce оценивается аналитиками примерно в 20,5%, что говорит о стремительном сокращении разрыва между Казахстаном и мировыми лидерами.

Так сколько мы тратим на почту и курьеров?

Официальная статистика объединяет почту и курьеров в один показатель, но эксперты оценивают долю курьерских услуг в 80–90% (около 70–77 млрд тенге). Бум крупных маркетплейсов и онлайн-платформ толкает B2B и B2C-доставку, в то время как традиционная почта стагнирует.

При населении около 20 млн человек средние расходы каждого казахстанца на почту и курьеров составляют примерно 4300 тенге в год – это всего 11 тенге в день. Но в Алматы показатель вырастает до 22 000 тенге на жителя, что подчеркивает сильный урбанистический уклон рынка.

Наш вывод. Рынок стабилен, но перенасыщен, особенно в крупных городах. Ждем автоматизацию логистики и диверсификацию в регионы.

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев осенью 2025 года высказался о перспективах использования беспилотников в Казахстане. Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта – такие как специальные автомашины и дроны для доставки грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов, – сказал президент.