Почему казахстанцы тратят на еду половину своих доходов: мнения экспертов

С начала 2024 года граждане Казахстана потратили на продовольствие 1,1 трлн тенге. По данным Бюро национальной статистики, это на 16% больше, чем было потрачено в I квартале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Больше всех тратят на питание жители Алматы (277,1 млрд тенге), карагандинцы (в области продано продовольствия на 128,6 млрд тенге) и астанчане (114,4 млрд тенге).

Отчасти такой рост расходов на еду объясняется большой инфляцией, а отчасти тем, что казахстанцы по-прежнему расходуют на продукты питания половину своих доходов. Сегодня этот показатель составляет 49,4%.

Интересно, что в России граждане тратят на продукты 29%, а в развитых странах – меньше 18%. Есть несколько государств, где расходы на еду не превышают 10% от дохода. Это США (6,7%), Сингапур (8,4%), Великобритания (8,7%), Ирландия (9,2%) и Швейцария (9,9%). А больше всего рассматриваемый показатель в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).

По мнению экономиста Марата Каирленова, 49,4% от дохода, потраченных на питание, – это прямой индикатор бедности населения.

"Если половину заработанных денег человек тратит на еду, при этом оплачивая коммуналку, транспорт, интернет, то на остальные "базовые" потребности – одежда, лечение, отдых, образование – у него просто не остается средств". Марат Каирленов

Усугубляет ситуацию закредитованность населения, и, что еще важнее, невозможность большой части населения закрывать кредиты, считает Каирленов. По итогам 2023 года количество арестованных счетов физических лиц, по данным Минюста РК, превысило 38,5 млн. Доля арестованных счетов физических лиц за 2022-2023 годы выросла с 9 до 25,9%, или в 2,9 раз.

"При этом счета арестовывают чаще всего за неуплату штрафов. Казалось бы, возьми и уплати эти 10-15 тыс. тенге. Но, оказывается, для многих граждан страны это неподъемная сумма". Марат Каирленов

А вот еще один эксперт – политолог Эдуард Полетаев – считает, что цифра в 49,4% от дохода, якобы потраченных на еду, преувеличена, и на самом деле расходы на питание у казахстанских семей намного ниже.

"49,4% – это официальные данные, которые не всегда соответствуют действительности. Например, они не учитывают определенный процент теневой экономики, скрытые доходы в тех же домохозяйствах. Они не учитывают натуральные хозяйства – огороды, домашний скот и так далее. Они не учитывают помощь от родственников, которая в Казахстане очень распространена. Так что обеспечение питанием у нас не всегда связано с зарплатами. Наконец, непонятно, вычтены ли из этой цифры налоги или нет". Эдуард Полетаев

По мнению эксперта, пресловутая цифра "49,4%" говорит не столько о бедности населения, сколько о других негативных моментах.

Первый – это высокая инфляция, наблюдаемая в РК в последние годы. Второй момент состоит в том, что Казахстан не может себя обеспечить многими продуктами питания. Это приводит к тому, что большую часть продовольствия мы покупаем, а покупное всегда дороже местного хотя бы из-за расходов на логистику.

"Правительству необходимо серьезно задуматься о переработке сельскохозяйственной продукции, а то доходит до абсурда. Скажем, мы поставляем в Челябинск свое зерно, там его на известной фабрике перерабатывают, изготавливают макароны, и потом мы покупаем эти российские макароны, сделанные из нашего сырья". Эдуард Полетаев

Здесь уместно вспомнить слова президента РК К.-Ж. Токаева. В своем Послании народу осенью 2023 года он заявил, что Казахстан может стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента.

"Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Задача – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку". Касым-Жомарт Токаев

Если правительство всерьез возьмется за выполнение этого поручения президента, то через несколько лет мы увидим, как доля доходов, затрачиваемых на питание, существенно уменьшится, резюмировал Полетаев.

В конце стоит отметить, что жители стран, в которых на еду уходит меньше денег, необязательно богаче нас. У каждой страны есть своя структура потребительских расходов. Например, в Канаде граждане тратят на еду 10% от доходов, но отдадут за платную медицину до 20% доходов семьи. Мы отдаем за интернет 10-15 долларов в месяц, а житель Торонто – 50 долларов. Мы платим за коммуналку около 7-10% от зарплаты, а канадец отдаст за обслуживание квартиры до 18% от дохода.