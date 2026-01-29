#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.9
603.32
6.61
Финансы

Обязан ли ИП вести бухучет и нанимать бухгалтера

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 16:40 Фото: pexels
Обязан ли индивидуальный предприниматель вести бухучет и нанимать бухгалтера? На этот вопрос ответили в Комитете госдоходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что на основании Закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" индивидуальные предприниматели вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета (кроме составления и хранения первичных документов) и составление финансовой отчетности при соответствии одновременно следующим условиям:

  • применяют специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, и доход за календарный год у которых не превышает 135 000-кратный размер МРП (583 875 000 тенге в 2026 году);
  • не состоят на регистрационном учете по НДС;
  • не являются субъектами естественных монополий.

При несоответствии одному из указанных условий ИП обязан осуществлять ведение бухучета и составление финотчетности с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.

Однако ИП, соответствующий указанным условиям и самостоятельно принявший решение о ведении бухучета и финотчетности, вправе осуществлять ведение такого учета с месяца, следующего за месяцем, в котором принято такое решение.

Таким образом, ИП при соответствии указанным нормам вправе не вести бухгалтерский учет, за исключением первичной документации.

Привлечение бухгалтера является самостоятельным решением предпринимателя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Могут ли два бухгалтера совмещать третью вакантную должность
16:29, 12 июня 2025
Могут ли два бухгалтера совмещать третью вакантную должность
Бездействующим ИП нужно будет предоставить новую налоговую отчетность
11:56, 01 ноября 2023
Бездействующим ИП нужно будет предоставить новую налоговую отчетность
Все о всеобщем декларировании: вопросы и ответы
12:20, 16 января 2024
Все о всеобщем декларировании: вопросы и ответы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Разница очевидна": в Казахстане дали оценку игрокам "Кайрата" в матче против "Арсенала"
17:52, Сегодня
"Разница очевидна": в Казахстане дали оценку игрокам "Кайрата" в матче против "Арсенала"
Рыбакина и Соболенко повторили невероятное достижение сестёр Уильямс
17:45, Сегодня
Рыбакина и Соболенко повторили невероятное достижение сестёр Уильямс
Казахстанский тренер отметил ключевой фактор поражения "Кайрата" от "Арсенала" в ЛЧ
17:32, Сегодня
Казахстанский тренер отметил ключевой фактор поражения "Кайрата" от "Арсенала" в ЛЧ
"Ещё выше": мировой теннис несказанно рад драматичной победе Рыбакиной на Australian Open
17:16, Сегодня
"Ещё выше": мировой теннис несказанно рад драматичной победе Рыбакиной на Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: