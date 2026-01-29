Обязан ли ИП вести бухучет и нанимать бухгалтера

Обязан ли индивидуальный предприниматель вести бухучет и нанимать бухгалтера? На этот вопрос ответили в Комитете госдоходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что на основании Закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" индивидуальные предприниматели вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета (кроме составления и хранения первичных документов) и составление финансовой отчетности при соответствии одновременно следующим условиям:

применяют специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, и доход за календарный год у которых не превышает 135 000-кратный размер МРП (583 875 000 тенге в 2026 году);

в 2026 году); не состоят на регистрационном учете по НДС;

не являются субъектами естественных монополий.

При несоответствии одному из указанных условий ИП обязан осуществлять ведение бухучета и составление финотчетности с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.

Однако ИП, соответствующий указанным условиям и самостоятельно принявший решение о ведении бухучета и финотчетности, вправе осуществлять ведение такого учета с месяца, следующего за месяцем, в котором принято такое решение.

Таким образом, ИП при соответствии указанным нормам вправе не вести бухгалтерский учет, за исключением первичной документации.

Привлечение бухгалтера является самостоятельным решением предпринимателя.