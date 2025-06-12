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Право

Могут ли два бухгалтера совмещать третью вакантную должность

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 16:29 Фото: freepik
Могут ли два бухгалтера совмещать третью вакантную должность бухгалтера и получать доплату за совмещение по 50% от должностного оклада? На этот вопрос ответили в Комитете государственной инспекции труда, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно п. 1 ст. 111 Трудового кодекса, работникам, выполняющим в одной и той же организации наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же должности либо обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата.

При этом п. 3 ст. 111 Трудового кодекса предусматривает, что размеры доплат за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются работодателем по соглашению с работником, исходя из объема выполняемой работы.

В инспекции резюмировали, что трудовое законодательство РК не запрещает совмещать вакантную должность одновременно двум работникам организации.

Ранее мы рассказали, нужно ли доплачивать сверх двойного тарифа при работе в выходной день.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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