Мировой спрос на золото впервые превысил 5000 тонн

Спрос на золото в прошлом году достиг исторического максимума. Опасения насчет экономической нестабильности спровоцировали всплеск инвестиций несмотря на то, что рекордные цены сократили количество покупателей ювелирных изделий, сообщает Zakon.kz.

По данным The Edge Malaysia, 29 января Всемирный совет по золоту опубликовал отчет в котором говорится, что мировой спрос на золото в 2025 году вырос на 1% и составил 5002 метрические тонны. Это является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Также цены на металл впервые превысили отметку в 5300 долларов США за унцию и с начала года выросли на 22% после скачка на 64% в 2025 году на фоне спроса как на актив-убежище, вызванного геополитической напряженностью.

Всемирный совет по золоту (WGC) ожидает еще один год значительного притока средств в обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF) и высокого спроса на слитки и монеты. В 2025 году в ETF поступило 801 тонна золота, а спрос на слитки и монеты подскочил на 16%, достигнув 12-летнего максимума.

Общий спрос на золото для инвестиций вырос на 84% и достиг рекордного уровня в 2175 тонн в 2025 году.

Однако Всемирный совет по ювелирным изделиям (WGC) ожидает, что рекордно высокие цены негативно повлияют на спрос на ювелирные изделия в этом году и замедлят закупки центральными банками до 850 тонн с 863 тонн в 2025 году, даже несмотря на то, что их объемы закупок остаются высокими по сравнению с уровнем до 2022 года.

Спрос на золотые ювелирные изделия упал на 18% в 2025 году, при этом объемы покупок в Китае снизились на 24% и достигли самого низкого уровня с 2009 года.

После роста цен на золото и активных покупок центральными банками в 2022-2025 годах доля золота в валютных резервах по всему миру приближается к уровню начала 1990-х годов, "периода с более концентрированным владением и, возможно, меньшими стимулами для владения золотом, чем сегодня", – заявили в Всемирном совете по золоту.

Эта оценка основана на официально зарегистрированных центральными банками покупках золота и анализе незарегистрированных покупок, проведенном консалтинговой компанией Metals Focus.

