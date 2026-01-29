Мировой спрос на золото впервые превысил 5000 тонн
По данным The Edge Malaysia, 29 января Всемирный совет по золоту опубликовал отчет в котором говорится, что мировой спрос на золото в 2025 году вырос на 1% и составил 5002 метрические тонны. Это является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.
Также цены на металл впервые превысили отметку в 5300 долларов США за унцию и с начала года выросли на 22% после скачка на 64% в 2025 году на фоне спроса как на актив-убежище, вызванного геополитической напряженностью.
Всемирный совет по золоту (WGC) ожидает еще один год значительного притока средств в обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF) и высокого спроса на слитки и монеты. В 2025 году в ETF поступило 801 тонна золота, а спрос на слитки и монеты подскочил на 16%, достигнув 12-летнего максимума.
Общий спрос на золото для инвестиций вырос на 84% и достиг рекордного уровня в 2175 тонн в 2025 году.
Однако Всемирный совет по ювелирным изделиям (WGC) ожидает, что рекордно высокие цены негативно повлияют на спрос на ювелирные изделия в этом году и замедлят закупки центральными банками до 850 тонн с 863 тонн в 2025 году, даже несмотря на то, что их объемы закупок остаются высокими по сравнению с уровнем до 2022 года.
Спрос на золотые ювелирные изделия упал на 18% в 2025 году, при этом объемы покупок в Китае снизились на 24% и достигли самого низкого уровня с 2009 года.
После роста цен на золото и активных покупок центральными банками в 2022-2025 годах доля золота в валютных резервах по всему миру приближается к уровню начала 1990-х годов, "периода с более концентрированным владением и, возможно, меньшими стимулами для владения золотом, чем сегодня", – заявили в Всемирном совете по золоту.
Эта оценка основана на официально зарегистрированных центральными банками покупках золота и анализе незарегистрированных покупок, проведенном консалтинговой компанией Metals Focus.
