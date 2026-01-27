#Казахстан в сравнении
Автор книги "Богатый папа, бедный папа" дал свой прогноз по цене золота

Цена золота, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 07:00 Фото: pexels
26 января автор знаменитой книги об инвестициях Роберт Кийосаки поделился своим прогнозом о будущей цене золота, сообщает Zakon.kz.

Кийосаки считает, что цена тройской унции золота в будущем превысит 27 тыс. долларов. При этом на своей странице в Х он не рассказал, когда стоимость этого актива достигнет указанного им значения.

По данным биржевых торгов, цена на унцию золота 25 января впервые в истории превысила отметку в 5 тыс. долларов. Его стоимость начала устойчиво расти со второй половины 2024 года, следует из данных платформы Investing.com.

По мнению экспертов, спрос на драгоценные металлы поддерживается геополитической неопределенностью в мире. Именно она помогала расти ценам в 2025 году, а тенденцию поддержали действия США в Венесуэле в начале января текущего года.

23 января стало известно о подорожании золота в Казахстане на 34 тыс. тенге.

Фото Алия Абди
Алия Абди
