Автор книги "Богатый папа, бедный папа" дал свой прогноз по цене золота
Кийосаки считает, что цена тройской унции золота в будущем превысит 27 тыс. долларов. При этом на своей странице в Х он не рассказал, когда стоимость этого актива достигнет указанного им значения.
GOLD soars over $5000.— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 26, 2026
Yay!!!!
Future for gold $27,000.
По данным биржевых торгов, цена на унцию золота 25 января впервые в истории превысила отметку в 5 тыс. долларов. Его стоимость начала устойчиво расти со второй половины 2024 года, следует из данных платформы Investing.com.
По мнению экспертов, спрос на драгоценные металлы поддерживается геополитической неопределенностью в мире. Именно она помогала расти ценам в 2025 году, а тенденцию поддержали действия США в Венесуэле в начале января текущего года.
23 января стало известно о подорожании золота в Казахстане на 34 тыс. тенге.