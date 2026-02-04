Биткоин пережил крупнейшее падение – что будет дальше

Крупнейшая в мире криптовалюта в начале февраля заставила инвесторов поволноваться: стоимость биткоина опускалась ниже 74 500 долларов, обновив минимум 2025 года. Это падение стало финалом почти четырехмесячного нисходящего тренда, сообщает Zakon.kz.

Сегодня крипта исправляет фиаско от 2 февраля, но движение вниз продолжается. Всего за сутки цифровая монета потеряла 2,64%, за неделю падение составило 14,22%, а в полугодовом разрезе актив просел на 33,54%. На утро 4 февраля курс BTC/USD – 76,756 тыс. долларов.

Прогнозы противоречивы: от краха до резкого роста

Мнения мировых аналитиков разделились на два полярных лагеря:

Пессимистичный сценарий: главный стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун не исключает падения биткоина до отметки в 10 000 долларов. Инвесторы опасаются "цепной распродажи", которая может нанести серьезный удар по компаниям, активно накапливавшим криптоактивы в последние годы. На текущий момент биткоин полностью растерял рост, зафиксированный после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года.

Оптимистичный сценарий: Том Ли из Fundstrat Global Advisors уверен, что "дно" уже пройдено. По его мнению, рынок готов к новому витку параболического роста. Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает: комментарии Ли часто служат для институциональных инвесторов сигналом смены рыночного режима, хотя и не всегда точно указывают время для входа в сделку.

Фото: Zakon.kz

Факторы давления: политика и макроэкономика

Эксперты выделяют несколько ключевых причин, тянущих рынок вниз:

Номинация в ФРС: выдвижение Дональдом Трампом Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы США вызвало опасения инвесторов. Уорш считается сторонником жесткой денежно-кредитной политики, что способствует укреплению доллара и давит на рисковые активы, такие как BTC.

Геополитика и неопределенность: сохраняющееся напряжение между США и Ираном, а также возможная приостановка работы правительства США (шатдаун) добавляют нервозности.

Регуляторные тупики: недавняя встреча в Белом доме по вопросу доходности стейблкоинов не принесла результатов. Банки опасаются оттока депозитов, что тормозит принятие необходимого криптозаконодательства.

Корпоративный сектор: замедление роста технологических гигантов, таких как Microsoft, также негативно сказывается на биткоине из-за их высокой корреляции.

Мнения экспертов из СНГ

Казахстанский финансовый консультант Аман Алимбаев подчеркивает: биткоин пока не стал инструментом полноценной диверсификации портфеля, так как его движение часто повторяет динамику индекса технологических компаний – в этом его и сила, и слабость.

Эксперт по фондовому рынку из России Олег Решетников считает, что технически актив подошел к важному уровню поддержки; технически имеются предпосылки к тому, чтобы актив продемонстрировал отскок и вернулся ближе к 85 000 долларов.

Эксперты также добавляют, что разворот рынка часто происходит в моменты крайнего напряжения сентимента, который наблюдается сейчас. Однако для мелких альткоинов прогнозы остаются неутешительными – они, вероятнее всего, продолжат падение вслед за лидером рынка.

Примечание Zakon.kz. Последнее утверждение, по нашему мнению, стоит понимать так. Психологическое состояние большинства участников рынка (их эмоции – страх и жадность) достигло своего пика. В контексте падения биткоина до 74 500 долларов это означает стадию "максимальной паники". Когда цена долго падает, рядовые инвесторы начинают массово верить, что актив обесценится до нуля. В этот момент сентимент (настроение) заставляет продавать активы в убыток просто для того, чтобы спасти хоть какие-то деньги.

В конце отметим, что в переводе на национальную валюту Казахстана 1 биткоин сейчас стоит "всего лишь" 38 миллионов 304 035 тенге и 38 тиын.

