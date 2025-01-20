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Мир

Биткоин взлетел до исторических 109 тыс. долларов

Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 17:54 Фото: unsplash
20 января 2025 года стоимость криптовалюты биткоина обновила исторический максимум, сообщает Zakon.kz.

Согласно сайту binance, биткоин на пике достиг 109 241 долларов. И это исторический максимум.

Фото: binance

После победы Дональда Трампа на выборах президента цена биткоина резко выросла, впервые превысив отметку в 100 тыс. долларов в декабре 2024 года, затем ненадолго упала до примерно 90 тыс. долларов.

За последнюю неделю общий объем рынка криптовалют вырос более чем на полтриллиона долларов, достигнув 20 января нового рекордного максимума в 3,74 трлн долларов.

Между тем Трамп и его жена Мелания запустили собственные криптовалюты. Обе монеты показали резкий рост, но также и волатильную торговлю. Утром 20 января $MELANIA торговалась на уровне около 12,03 доллара, а рыночная капитализация составляла 1,9 млрд долларов. А мем-монета Трампа выросла до 58,56 доллара, что дало ей рыночную капитализацию около 11,7 млрд долларов. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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