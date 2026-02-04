Бизнесу упростили возможность платить долги по налогам в Казахстане

Руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК Арын Кайсар в прямом эфире 4 февраля 2026 года рассказал, когда бизнес может платить долги по налогам по частям, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что налогоплательщикам в Казахстане будет предоставляться беззалоговая отсрочка и рассрочка по налоговой задолженности.

"Если у бизнеса появились финансовые затруднения, они могли получить согласно налоговому законодательству отсрочку и рассрочку. Однако ранее она сопровождалась обязательным обеспечением, то есть это банковские гарантии имущества: должна была быть проведена оценка, оно должно было быть застрахованным, необремененным. Данный механизм в новом Налоговом кодексе пересмотрели: если сумма задолженности не превышает 1500 МРП, а это более 6 млн тенге, то налогоплательщик может воспользоваться этим пунктом", – пояснил спикер.

Для этого, по его словам, нужно будет подать электронное заявление через кабинет налогоплательщика.

"Этот сервис будет как госуслуга в онлайн-режиме без физического вмешательства сотрудника налогового органа – система будет распределять на месяцы и налогоплательщик может ежемесячно платить (долг по налогам. – Прим. ред.) без приостановления деятельности. Пеня не будет приостановлена – пеня будет начисляться", – резюмировал он.

