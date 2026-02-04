#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Общество

Отказаться от демпинга в госзакупках при организации детского отдыха требует депутат

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 14:48 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Нургуль Тау 4 февраля 2026 года в своем депзапросе заявила о необходимости увеличения количества детских лагерей, передает корреспондент Zakon.kz.

Она уточнила, что в первые годы независимости в стране насчитывалось около 500 детских лагерей, а сегодня их количество сократилось в 2,5 раза, поэтому большинство детей лагерями не охвачены. По официальной статистике, общее число детей в Казахстане составляет около 7 млн, а число детей школьного возраста превышает 4 млн.

"Частный сектор, ориентируясь на современные требования и удобство детского отдыха, строит загородные лагеря на собственных земельных участках. Однако отсутствие системной легализации их деятельности, недостаточная защита прав предпринимателей и отсутствие должной государственной поддержки сдерживают развитие отрасли. В результате на рынок заходят предприниматели, ориентированные исключительно на прибыль, открываются лагеря с крайне слабой материально-технической базой и неподходящим профессиональным составом сотрудников, что приводит к оказанию услуг низкого качества", – сказала Тау.

Депутат заявила об отсутствии системы контроля и лицензирования частных детских лагерей, напомнив, что оно должно было быть введено с 2025 года, однако позже этот срок был перенесен на 2026 год.

Тау считает, что ряд мер помогут решить существующий дефицит детских лагерей:

  • внедрить лицензирование детских лагерей до лета 2026 года;
  • восстановить государственный координационный механизм, действовавший ранее на основе распоряжения премьер-министра;
  • ввести отдельный код ОКЭД для детских лагерей;
  • внедрить меры государственной поддержки для частных лагерей;
  • отказаться в государственных закупках от принципа "самой низкой цены", то есть демпинга, поскольку это приводит к неравенству качества и открытию лагерей в неподходящих местах, как в случае с "сауной";
  • организовать детский отдых в электронном автоматизированном формате с подушевым финансированием.

В декабре 2025 года были утверждены правила организации отдыха и оздоровления детей в лагерях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Стало известно количество сел в Казахстане, полностью отказавшихся от алкоголя
14:53, Сегодня
Стало известно количество сел в Казахстане, полностью отказавшихся от алкоголя
Депутат: Детский лагерь в сауне обошелся государству в 107,8 млн тенге
10:08, 18 июля 2023
Депутат: Детский лагерь в сауне обошелся государству в 107,8 млн тенге
О неэффективных методах добычи нефти в Казахстане заявил депутат
12:21, Сегодня
О неэффективных методах добычи нефти в Казахстане заявил депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
17:53, Сегодня
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: