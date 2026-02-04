Отказаться от демпинга в госзакупках при организации детского отдыха требует депутат

Депутат Мажилиса Нургуль Тау 4 февраля 2026 года в своем депзапросе заявила о необходимости увеличения количества детских лагерей, передает корреспондент Zakon.kz.

Она уточнила, что в первые годы независимости в стране насчитывалось около 500 детских лагерей, а сегодня их количество сократилось в 2,5 раза, поэтому большинство детей лагерями не охвачены. По официальной статистике, общее число детей в Казахстане составляет около 7 млн, а число детей школьного возраста превышает 4 млн.

"Частный сектор, ориентируясь на современные требования и удобство детского отдыха, строит загородные лагеря на собственных земельных участках. Однако отсутствие системной легализации их деятельности, недостаточная защита прав предпринимателей и отсутствие должной государственной поддержки сдерживают развитие отрасли. В результате на рынок заходят предприниматели, ориентированные исключительно на прибыль, открываются лагеря с крайне слабой материально-технической базой и неподходящим профессиональным составом сотрудников, что приводит к оказанию услуг низкого качества", – сказала Тау.

Депутат заявила об отсутствии системы контроля и лицензирования частных детских лагерей, напомнив, что оно должно было быть введено с 2025 года, однако позже этот срок был перенесен на 2026 год.

Тау считает, что ряд мер помогут решить существующий дефицит детских лагерей:

внедрить лицензирование детских лагерей до лета 2026 года;

восстановить государственный координационный механизм, действовавший ранее на основе распоряжения премьер-министра;

ввести отдельный код ОКЭД для детских лагерей;

внедрить меры государственной поддержки для частных лагерей;

отказаться в государственных закупках от принципа "самой низкой цены", то есть демпинга, поскольку это приводит к неравенству качества и открытию лагерей в неподходящих местах, как в случае с "сауной";

организовать детский отдых в электронном автоматизированном формате с подушевым финансированием.

В декабре 2025 года были утверждены правила организации отдыха и оздоровления детей в лагерях.