Финансы

Какие обязательства возникают у оператора интернет-платформы по взаиморасчетам с самозанятыми

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 09:58 Фото: unsplash
Специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее часто возникающие вопросы казахстанцев в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Какие обязательства возникают у оператора интернет-платформы, как у налогового агента, по взаиморасчетам с самозанятыми?

Пунктом 1 статьей 720 Налогового кодекса установлено, что исчисление суммы индивидуального подоходного налога (ИПН) производится путем применения ставки в размере 0 процентов к объекту обложения.

Ставка ИПН для СНР для самозанятых составляет – 0%, социальных платежей – 4%: обязательные пенсионные взносы – 1%, соцотчисления – 1%, ОСМС – 1%, обязательные пенсионные взносы работодателя – 1%.

Таким образом, в 2026 году лицами, применяющими СНР для самозанятых, ИПН не уплачивается.

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 721 Налогового кодекса, оператор интернет-платформы является налоговым агентом по удержанию и перечислению только социальных платежей (поскольку ИПН = 0) с доходов физических лиц, применяющих СНР для самозанятых и осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформы.

При этом обязательства по исчислению и уплате социальных платежей по полученным доходам без использования интернет-платформы исполняются лицом, применяющим СНР для самозанятых самостоятельно.

Ознакомиться с новым Налоговым кодексом можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
