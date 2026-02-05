Пенсия с 50 лет и пожизненно: в каком случае это возможно в Казахстане
Согласно информации ведомства, в 2004 году по инициативе правительства создано АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" (ГАК), которое получило мандат на реализацию пенсионных аннуитетов – нового для страны инструмента социальной политики. Компания первой в Казахстане начала заключать договоры пожизненных страховых выплат, став ключевым звеном в развитии системы дополнительного пенсионного обеспечения.
"Заключение договора пенсионного аннуитета при наличии достаточной суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ позволяет гражданам начать получать пенсионные выплаты раньше установленного пенсионного возраста. В частности, мужчины могут получать выплаты начиная с 55 лет, а женщины – с 53 лет. При этом казахстанцы, за которых производились обязательные профессиональные пенсионные взносы в течение не менее 5 лет, могут начать получать выплаты уже с 50 лет. Главным преимуществом пенсионного аннуитета является осуществление выплат пожизненно, вне зависимости от объема переведенных в страховую компанию накоплений".Пресс-служба МТСЗН РК
По данным ведомства, для заключения договора пенсионного аннуитета в 2026 году необходима следующая сумма накоплений:
- для мужчин – 10 715 001 тенге;
- для женщин – 14 039 988 тенге;
- для мужчин с наличием обязательных профессиональных взносов – 8 713 438 тенге;
- для женщин с наличием обязательных профессиональных взносов – 11 667 514 тенге.
В Минтруда уточнили, что для застрахованных работников при наступлении социальных рисков из ГАК осуществляются следующие виды выплат:
- на возмещение дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья (лекарственные средства, реабилитационные средства и санаторно-курортное лечение);
- периодические выплаты по аннуитетному страхованию лицам с утратой профессиональной трудоспособности (в связи с несчастным случаем на производстве);
- периодические выплаты по аннуитетному страхованию в связи с потерей кормильца;
- периодические выплаты по договорам предпенсионного аннуитета (работающие во вредных условиях);
- на расходы по погребению работников в случае их смерти в результате несчастного случая на производстве.
Материал по теме
26 января 2026 года казахстанцам напомнили про спецсоцвыплату, которую можно получать до пенсии вместе с зарплатой.