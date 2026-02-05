#Казахстан в сравнении
Общество

Пенсия с 50 лет и пожизненно: в каком случае это возможно в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 10:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 5 февраля 2026 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана напомнили, что некоторые граждане могут получать пенсионные выплаты раньше установленного возраста и пожизненно, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, в 2004 году по инициативе правительства создано АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" (ГАК), которое получило мандат на реализацию пенсионных аннуитетов – нового для страны инструмента социальной политики. Компания первой в Казахстане начала заключать договоры пожизненных страховых выплат, став ключевым звеном в развитии системы дополнительного пенсионного обеспечения.

"Заключение договора пенсионного аннуитета при наличии достаточной суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ позволяет гражданам начать получать пенсионные выплаты раньше установленного пенсионного возраста. В частности, мужчины могут получать выплаты начиная с 55 лет, а женщины – с 53 лет. При этом казахстанцы, за которых производились обязательные профессиональные пенсионные взносы в течение не менее 5 лет, могут начать получать выплаты уже с 50 лет. Главным преимуществом пенсионного аннуитета является осуществление выплат пожизненно, вне зависимости от объема переведенных в страховую компанию накоплений".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, для заключения договора пенсионного аннуитета в 2026 году необходима следующая сумма накоплений:

  • для мужчин – 10 715 001 тенге;
  • для женщин – 14 039 988 тенге;
  • для мужчин с наличием обязательных профессиональных взносов – 8 713 438 тенге;
  • для женщин с наличием обязательных профессиональных взносов – 11 667 514 тенге.

В Минтруда уточнили, что для застрахованных работников при наступлении социальных рисков из ГАК осуществляются следующие виды выплат:

  • на возмещение дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья (лекарственные средства, реабилитационные средства и санаторно-курортное лечение);
  • периодические выплаты по аннуитетному страхованию лицам с утратой профессиональной трудоспособности (в связи с несчастным случаем на производстве);
  • периодические выплаты по аннуитетному страхованию в связи с потерей кормильца;
  • периодические выплаты по договорам предпенсионного аннуитета (работающие во вредных условиях);
  • на расходы по погребению работников в случае их смерти в результате несчастного случая на производстве.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 10:19
+5%: некоторым пенсионерам Казахстана объявили радостную новость

26 января 2026 года казахстанцам напомнили про спецсоцвыплату, которую можно получать до пенсии вместе с зарплатой.

