Пенсия с 50 лет и пожизненно: в каком случае это возможно в Казахстане

Сегодня, 5 февраля 2026 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана напомнили, что некоторые граждане могут получать пенсионные выплаты раньше установленного возраста и пожизненно, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, в 2004 году по инициативе правительства создано АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" (ГАК), которое получило мандат на реализацию пенсионных аннуитетов – нового для страны инструмента социальной политики. Компания первой в Казахстане начала заключать договоры пожизненных страховых выплат, став ключевым звеном в развитии системы дополнительного пенсионного обеспечения.

"Заключение договора пенсионного аннуитета при наличии достаточной суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ позволяет гражданам начать получать пенсионные выплаты раньше установленного пенсионного возраста. В частности, мужчины могут получать выплаты начиная с 55 лет, а женщины – с 53 лет. При этом казахстанцы, за которых производились обязательные профессиональные пенсионные взносы в течение не менее 5 лет, могут начать получать выплаты уже с 50 лет. Главным преимуществом пенсионного аннуитета является осуществление выплат пожизненно, вне зависимости от объема переведенных в страховую компанию накоплений". Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, для заключения договора пенсионного аннуитета в 2026 году необходима следующая сумма накоплений:

для мужчин – 10 715 001 тенге;

для женщин – 14 039 988 тенге;

для мужчин с наличием обязательных профессиональных взносов – 8 713 438 тенге;

для женщин с наличием обязательных профессиональных взносов – 11 667 514 тенге.

В Минтруда уточнили, что для застрахованных работников при наступлении социальных рисков из ГАК осуществляются следующие виды выплат:

на возмещение дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья (лекарственные средства, реабилитационные средства и санаторно-курортное лечение);

периодические выплаты по аннуитетному страхованию лицам с утратой профессиональной трудоспособности (в связи с несчастным случаем на производстве);

периодические выплаты по аннуитетному страхованию в связи с потерей кормильца;

периодические выплаты по договорам предпенсионного аннуитета (работающие во вредных условиях);

на расходы по погребению работников в случае их смерти в результате несчастного случая на производстве.

