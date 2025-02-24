Что будет с курсом доллара на последней неделе февраля: прогнозы аналитиков

Может ли доллар в ближайшее время снова подешеветь до 500 тенге и ниже, и под влиянием чего будет формироваться курс национальной валюты на текущей неделе, Zakon.kz рассказали аналитики.

Продержавшись несколько дней ниже отметки 500 тенге, доллар снова начал расти на прошлой неделе. А по итогам торгов в понедельник, 24 февраля, cредневзвешенный курс американской валюты составил 502,89 тенге.

Фото: Национальный банк РК

По словам главного аналитика АФК Рамазана Досова, динамика курса формировалась под влиянием внутренних и внешних факторов, в числе которых уникальными являлись прохождение налогового периода, неоднозначная ситуация с поставками сырья через Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК), а также подтверждение суверенных рейтингов страны от S&P.

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"В то же время влияние рубля на настроения игроков на локальном валютном рынке сохраняется заметным, учитывая тесные торгово-экономические связи Казахстана с Россией. Движение российской валюты по отношению к доллару часто транслируется в аналогичные изменения курса тенге к доллару, но с чуть меньшей динамикой". Рамазан Досов

Однако продажа инвалюты в рамках различных операций Нацбанка РК (в феврале объем составит 1,1 млрд долларов в сравнении с показателем в 209 млн долларов за аналогичный период 2024 года) и субъектами КГС, а также высокие изъятия тенговой ликвидности из рынка (свыше 8 трлн тенге) могут снижать чувствительность валютного рынка к внешнему фону, добавил аналитик.

В свою очередь эксперт АКРА Жаннур Ашигали подчеркнул, что в текущих условиях российская валюта имеет непосредственное воздействие на тенге как один из факторов формирования его курса, так как существует канал валютного арбитража, а многие рыночные игроки воспринимают обе валюты как похожие по своим фундаментальным факторам.

Будет ли доллар дешевле 500 тенге?

Рамазан Досов считает, что возможность закрепления курса ниже 500 тенге за доллар в ближайшей перспективе не исключается и будет зависеть от нескольких условий, включая стабильность нефтяных котировок, прояснение ясности с поставками сырья по КТК, активность участников валютного рынка по продаже/покупке инвалюты. Также на дальнейшую судьбу курса будут влиять меры Нацбанка и правительства по увеличению предложения "твердой валюты" на рынке, новости по дальнейшему улучшению взаимоотношений между США и РФ и общему снижению геополитических рисков в регионе.

"Традиционно в первой половине года наблюдается преобладание предложения инвалюты над ее спросом, поскольку поступления инвалюты от внешней торговли и высокие трансферты из Нацфонда значительно превышают текущий спрос на нее: импорт в начале года низкий, сезон отпусков стартует ближе к лету, а активное освоение бюджетных средств наблюдается в конце года". Рамазан Досов

Жаннур Ашигали напомнил, что базовыми причинами для предыдущего укрепления тенге стали не фундаментальные факторы, а текущий оптимизм в отношении рубля, такой сдвиг во многом носит скорее спорадичный характер и постепенно отыграет свой потенциал.

К факторам давления в сторону ослабления тенге эксперт отнес усиление фактической инфляции и инфляционных ожиданий. В целом, ожидается, что тенге вернется к ранее установившемуся уровню вокруг 506-520 тенге за доллар.

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