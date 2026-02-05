Что ждет бизнес Казахстана в 2026 году – аналитики

В январе 2026 года производство и предпринимательство в Казахстане вернулись в зону роста после кратковременного ослабления в конце прошлого года. Индекс деловой активности (ИДА) поднялся до 50,8 пункта против 49,9 в декабре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Формально это означает расширение активности, однако динамика по отраслям остается неоднородной, а предприниматели по-прежнему оценивают ситуацию сдержанно.

Что такое Индекс деловой активности?

Индекс деловой активности (ИДА, или PMI – Purchasing Managers' Index) – это композитный экономический индикатор, который отражает текущее состояние деловой активности в различных секторах экономики на основе ежемесячных опросов руководителей и менеджеров закупок предприятий.

ИДА, как правило, формируется из пяти ключевых компонентов: объемы новых заказов (30% веса), скорость производства (25%), занятость (20%), сроки поставок поставщикам (15%) и уровень запасов (10%). Опросы анонимны, охватывают сотни компаний, данные агрегируются без корректировки на сезонность.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на расширение сектора, ниже 50 – на сокращение, 50 – на стабильность.

В Казахстане ИДА публикует Национальный банк, фокусируясь на реальном секторе (производство, торговля, услуги, строительство, горнодобыча).

Экономика у нейтральной отметки

В течение 2025 года ИДА большую часть времени находился вблизи порогового значения 50 пунктов. Максимальные значения фиксировались весной – 51,4 пункта в мае, тогда как к концу года индекс снизился до 49,9, временно перейдя в зону сокращения активности. Январский рост до 50,8 пункта компенсировал декабрьский спад, но пока не свидетельствует о формировании устойчивого ускорения.

Такая динамика указывает на сохранение баланса между секторами роста и сегментами, где бизнес продолжает адаптацию к более сдержанному спросу и условиям финансирования.

Где рост устойчивее?

Наиболее заметный вклад в восстановление деловой активности в начале 2026 года внес сектор услуг. В январе его субиндекс вырос до 52,1 пункта после 49,0 в декабре. Это максимальное значение за рассматриваемый период и признак оживления спроса на сервисные услуги после слабого завершения года.

Производство, хотя и замедлилось, остается в положительной зоне. Субиндекс снизился до 50,8 пункта против 52,0 месяцем ранее. В течение 2025 года именно производственный сектор чаще других удерживался выше уровня 50, сглаживая колебания общего ИДА.

Торговля также сохраняет формально положительную динамику. В январе показатель составил 50,3 пункта. При этом по сравнению с серединой 2025 года, когда индекс достигал 52,6 пункта, темпы роста заметно снизились, что отражает более осторожное поведение потребителей.

Фото: Zakon.kz

На что жалуются предприниматели

Инвестиционно ориентированные отрасли продолжают испытывать давление. Строительство остается в зоне снижения деловой активности: в январе 2026 года индекс составил 47,1 пункта. В течение 2025 года показатель неоднократно опускался ниже 46 пунктов, что указывает на сокращение объемов работ и отложенные проекты.

Слабая динамика сохраняется и в горнодобывающей промышленности. После кратковременного выхода в положительную зону в ноябре 2025 года индекс вновь снизился до 49,1 пункта. Это отражает сдержанные инвестиционные планы компаний и влияние внешних факторов на отрасль.

Опросы предприятий показывают, что ключевым фактором, сдерживающим активность, остается спрос. Его замедление особенно заметно в строительстве и смежных секторах. В торговле бизнес фиксирует рост ценовой чувствительности покупателей, а в промышленности – давление издержек.

Одновременно предприниматели продолжают указывать на ограниченный доступ к финансированию и высокую стоимость заемных ресурсов. Еще один и, наверное, главный фактор – налоговая нагрузка. Все это вкупе в большей степени отражается на инвестиционных решениях, чем на текущей операционной деятельности.

Фото: Zakon.kz

Что ждет бизнес Казахстана в 2026 году

Текущие показатели деловой активности позволяют говорить о сдержанно позитивном сценарии для бизнеса в 2026 году. Экономика входит в год с индексом выше нейтральной отметки, однако без запаса прочности, который позволил бы рассчитывать на ускоренный рост.

Основной поддержкой для деловой активности, вероятнее всего, останется сектор услуг, где уже в начале года зафиксировано восстановление спроса.

В целом 2026 год для бизнеса Казахстана, скорее всего, станет годом адаптации и аккуратных решений. Компании будут выбирать выжидательную стратегию, уделяя приоритетное внимание устойчивости и эффективности, а не масштабному расширению.

