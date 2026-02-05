Обнаружена самая длинная змея на планете
Согласно официальным данным, ее длина от головы до кончика хвоста составляет 7,22 м.
Фото: guinnessworldrecords.com
Исследователи также предположили, что под наркозом тело рептилии могло бы растянуться до 7,9 м, но не стали идти на эксперимент ради здоровья животного.
Также известно, что вес рекордсменки составил 96,5 кг.
В настоящее время Баронесса находится под опекой защитника природы Буди Пурванто и содержится в организованном им приюте для змей.
Сетчатый питон – неядовитая змея из семейства питонов, обитающая в Азии. Название "сетчатый" получил из-за сложного узора на теле. Этот питон является самой длинной змеей мировой фауны. Достоверно самый крупный сетчатый питон, содержавшийся в неволе, – самка длиной около 7,5 м по кличке Саманта, пойманная на Борнео и умершая в 2002 году в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк).
