Мир

Обнаружена самая длинная змея на планете

питон, змея, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 13:33 Фото: pexels
На острове Сулавеси в Индонезии нашли самую длинную змею планеты в конце 2025 года. Самку сетчатого питона (Malayopython reticulatus) прозвали Ибу Барон (Баронесса) и уже 4 февраля 2026 года внесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным данным, ее длина от головы до кончика хвоста составляет 7,22 м.

Фото: guinnessworldrecords.com

Исследователи также предположили, что под наркозом тело рептилии могло бы растянуться до 7,9 м, но не стали идти на эксперимент ради здоровья животного.

Фото: guinnessworldrecords.com

Также известно, что вес рекордсменки составил 96,5 кг.

В настоящее время Баронесса находится под опекой защитника природы Буди Пурванто и содержится в организованном им приюте для змей.

Фото: guinnessworldrecords.com

Сетчатый питон – неядовитая змея из семейства питонов, обитающая в Азии. Название "сетчатый" получил из-за сложного узора на теле. Этот питон является самой длинной змеей мировой фауны. Достоверно самый крупный сетчатый питон, содержавшийся в неволе, – самка длиной около 7,5 м по кличке Саманта, пойманная на Борнео и умершая в 2002 году в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк).

фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 13:33
Казахстанцев предупредили о ядовитых змеях в "Бурабае"

Ранее мы также рассказывали о происшествии в Хорватии. Там гадюка погибла, укусив очень пьяного мужчину.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
