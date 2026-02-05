Обнаружена самая длинная змея на планете

На острове Сулавеси в Индонезии нашли самую длинную змею планеты в конце 2025 года. Самку сетчатого питона (Malayopython reticulatus) прозвали Ибу Барон (Баронесса) и уже 4 февраля 2026 года внесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным данным, ее длина от головы до кончика хвоста составляет 7,22 м.

Фото: guinnessworldrecords.com

Исследователи также предположили, что под наркозом тело рептилии могло бы растянуться до 7,9 м, но не стали идти на эксперимент ради здоровья животного.

Фото: guinnessworldrecords.com

Также известно, что вес рекордсменки составил 96,5 кг.

В настоящее время Баронесса находится под опекой защитника природы Буди Пурванто и содержится в организованном им приюте для змей.

Фото: guinnessworldrecords.com

Сетчатый питон – неядовитая змея из семейства питонов, обитающая в Азии. Название "сетчатый" получил из-за сложного узора на теле. Этот питон является самой длинной змеей мировой фауны. Достоверно самый крупный сетчатый питон, содержавшийся в неволе, – самка длиной около 7,5 м по кличке Саманта, пойманная на Борнео и умершая в 2002 году в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк).

